Los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron 16,8% en mayo y acumularon una leve baja en 2026

Resumen para apurados
- Acara informó que el patentamiento de maquinaria agrícola en Argentina cayó un 16,8% interanual en mayo de 2026, con 710 unidades vendidas debido a la contracción del sector.
- La cifra representa una baja mensual del 13,6% frente a abril. Así, el acumulado de los primeros cinco meses del año sumó 2.823 unidades, un 1,3% menos que en el mismo período de 2025.
- La caída generalizada en tractores y cosechadoras marca una tendencia de cautela en la inversión agropecuaria, lo que podría ralentizar la tecnificación del campo argentino.
La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de mayo de 2026 alcanzaron las 710 unidades, una baja del 16,8% interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 853.
Si la comparación es con abril, se observó una baja del 13,6%, cuando se habían patentado 822 unidades.
De esta forma, el acumulado de los cinco primeros meses del año alcanzó un total de 2.823 unidades, un 1,3% menos que las 2.861 del mismo período de 2025.
Para analizar en detalle cada segmento del sector conviene observar el comportamiento de lo que fue el registro de cosechadoras, tractores y pulverizadoras.
Los datos mostraron que en mayo se patentaron 86 cosechadoras, una baja del 38,6% comparado contra las 140 unidades de abril y una baja del 9,5% si la comparación es interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 95 unidades.
En cuanto a tractores, en abril se patentaron 548 unidades, una baja de un 5,8% comparado contra las 582 unidades de abril, y una baja de un 20% si la comparación es interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 685 unidades.
En cuanto a pulverizadoras, en abril se patentaron 76 unidades, una baja de un 24% comparado contra las 100 unidades de abril, y una suba de un 4,1% si la comparación es interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 73 unidades.