Los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron 16,8% en mayo y acumularon una leve baja en 2026

La División de Maquinaria Agrícola la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) informó que los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras de mayo de 2026 alcanzaron las 710 unidades, una baja del 16,8% interanual, ya que en mayo de 2025 se habían registrado 853.