El consumo masivo volvió a caer en abril pese a la baja de la inflación

A pesar de la desaceleración de la inflación registrada en abril, el consumo masivo volvió a mostrar números en rojo y profundizó la preocupación del sector comercial. Las ventas de alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal cayeron 3,8% interanual y 4,7% frente a marzo, según un informe de la consultora Scentia.