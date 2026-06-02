Éxtasis, tusi y ketamina: qué efectos provocan y por qué preocupa su avance en Tucumán

Entre los efectos inmediatos, el toxicólogo destacó la estimulación intensa y la llamada “empatía aumentada” o efecto tactógeno, que facilita la socialización. Sin embargo, advirtió que también generan cuadros de hipertermia (aumento de la temperatura corporal) y deshidratación severa. “Por eso en muchos lugares se ofrece agua: no es por una cuestión de bienestar, sino por los efectos que provocan estas sustancias”.