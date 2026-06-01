Drogas sintéticas: entre la figura de Pablo Escobar y el desarrollo de la producción de tusi

En Argentina, el tusi comenzó a ganar notoriedad en los últimos años, especialmente en fiestas electrónicas y ámbitos vinculados al consumo de drogas sintéticas. Las fuerzas de seguridad detectaron dosis de esta sustancia en operativos realizados en eventos masivos de Mar del Plata y también desbarataron organizaciones dedicadas a su elaboración y comercialización en Mendoza y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En 2025, la Policía de Seguridad Aeroportuaria informó el desmantelamiento de un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de esta sustancia, en una investigación que alertó sobre el crecimiento de su circulación en el país.