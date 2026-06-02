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La mirada de Scaloni antes del Mundial: cómo llega Argentina y quiénes son los favoritos

A pocos días del debut ante Argelia, el entrenador realizó un balance sobre la preparación del equipo y el nivel de los principales candidatos.

La mirada de Scaloni antes del Mundial: cómo llega Argentina y quiénes son los favoritos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni analizó en Kansas el presente de Argentina a días del debut ante Argelia en el Mundial 2026, destacando la preparación y los favoritos al título.
  • El entrenador destacó que mantener entre el 60% y 70% del plantel de años anteriores facilita la preparación, aunque admitió que es difícil llegar al nivel óptimo.
  • Scaloni restó importancia a la presión de defender el título y proyectó una competencia abierta con múltiples favoritos, mientras delinea el equipo para los amistosos.
Resumen generado con IA

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni realizó un balance sobre el presente de la selección argentina y dejó en claro que, más allá de las buenas sensaciones que transmite el equipo, alcanzar el máximo nivel en la previa de una Copa del Mundo siempre representa un desafío para cualquier seleccionado.

El entrenador destacó como uno de los principales puntos fuertes la continuidad de la base que viene trabajando desde hace varios años. "Por suerte tenemos una base, muchos jugadores, diría un 60 o 70%, que son siempre los mismos. Eso ayuda a que cuando te juntás, todas esas dudas se disipan", explicó durante una entrevista concedida a Olé.

Para Scaloni, el conocimiento mutuo entre los futbolistas y la identidad de juego construida durante el ciclo permiten reducir los problemas habituales que aparecen en las concentraciones previas a un torneo de semejante magnitud. Sin embargo, también reconoció que resulta complejo alcanzar una preparación ideal. "Es muy difícil llegar al 100%, al máximo de las posibilidades, pero estamos bien", sostuvo.

El técnico también se refirió al escenario competitivo que encontrará Argentina en la Copa del Mundo. Lejos de señalar un puñado reducido de favoritos, consideró que existen numerosas selecciones con posibilidades reales de pelear por el título. Entre ellas mencionó a España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Marruecos y Croacia, además de la propia Albiceleste.

La presión de defender la corona

Consultado sobre la responsabilidad que implica llegar como campeón defensor, Scaloni minimizó el peso de esa condición. Según explicó, Argentina siempre es considerada una de las selecciones protagonistas cuando disputa un Mundial y esa expectativa no cambia por haber conquistado el título en Qatar. Mientras tanto, el plantel continúa trabajando en Kansas bajo las órdenes del cuerpo técnico, que ya comienza a delinear el equipo para los próximos compromisos amistosos antes del debut mundialista frente a Argelia.

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