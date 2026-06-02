La mirada de Scaloni antes del Mundial: cómo llega Argentina y quiénes son los favoritos

La presión de defender la corona

Consultado sobre la responsabilidad que implica llegar como campeón defensor, Scaloni minimizó el peso de esa condición. Según explicó, Argentina siempre es considerada una de las selecciones protagonistas cuando disputa un Mundial y esa expectativa no cambia por haber conquistado el título en Qatar. Mientras tanto, el plantel continúa trabajando en Kansas bajo las órdenes del cuerpo técnico, que ya comienza a delinear el equipo para los próximos compromisos amistosos antes del debut mundialista frente a Argelia.