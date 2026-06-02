Cómo ver los 104 partidos del Mundial 2026 en Argentina: canales y plataformas

Resumen para apurados
- Flow, DirecTV y DGO transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026 en Argentina gracias a un histórico acuerdo de televisación entre Telecom y Torneos.
- Con un formato récord de 48 selecciones, Flow sumará D-Sports a su grilla. Además, la TV Pública transmitirá gratis a la Selección y TyC Sports ofrecerá cobertura permanente.
- Esta amplia oferta de plataformas asegura el acceso masivo de la audiencia local para seguir la defensa del título de la Selección en Estados Unidos, México y Canadá.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya está en marcha y los hinchas argentinos comienzan a organizar cómo seguir cada detalle de la competencia. Con el nuevo formato de 48 selecciones, la Copa del Mundo tendrá un total de 104 partidos, una cifra récord que amplía considerablemente la oferta de transmisiones para el público.
Una de las principales novedades es que los usuarios de Flow podrán acceder a la totalidad de los encuentros gracias a la incorporación de las señales D-Sports a su plataforma. A partir de un acuerdo entre Telecom y Torneos, los canales deportivos que históricamente estuvieron vinculados a DirecTV también formarán parte de la oferta disponible para los clientes del servicio.
De esta manera, quienes utilicen Flow podrán seguir los 104 partidos del Mundial desde televisores, celulares, tablets y computadoras. Las transmisiones estarán disponibles a través de las señales D-Sports y D-Sports 2, especialmente diseñadas para cubrir la programación completa del torneo.
Por su parte, DirecTV y DGO continuarán ofreciendo la cobertura integral de la Copa del Mundo mediante sus canales deportivos, mientras que otras señales también tendrán participación destacada durante la competencia.
Las alternativas para seguir a la Selección
Además de las plataformas con cobertura total, los partidos de la Selección argentina podrán verse por la TV Pública, que transmitirá en abierto los encuentros del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, junto con otros compromisos destacados como el partido inaugural y la final. A su vez, TyC Sports contará con una amplia programación dedicada al Mundial, incluyendo transmisiones en vivo y cobertura permanente desde las distintas sedes.
Con múltiples opciones disponibles y una cantidad histórica de encuentros, los fanáticos tendrán distintas alternativas para seguir el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Selección buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.