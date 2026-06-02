Austria, segundo rival de la selección argentina, pierde a una de sus figuras a días del Mundial

Resumen para apurados
- El futbolista austríaco Christoph Baumgartner se perderá el Mundial 2026 tras sufrir una lesión muscular a nueve días del inicio, una baja clave para enfrentar a Argentina.
- La lesión ocurrió en el calentamiento previo al amistoso ante Túnez. El mediapunta era clave tras lograr una gran temporada en el RB Leipzig con 17 goles y nueve asistencias.
- La baja de la figura austríaca beneficia a Argentina para el duelo del 22 de junio en Dallas, un cruce que será clave para definir la clasificación a octavos en el Grupo J.
Austria recibió una noticia inesperada en la recta final de la preparación para el Mundial 2026. A solo nueve días del inicio del torneo, el seleccionado dirigido por Ralf Rangnick confirmó la baja de Christoph Baumgartner, uno de sus futbolistas más importantes y una de las principales cartas ofensivas del equipo.
El mediapunta de RB Leipzig sufrió una grave lesión muscular durante el calentamiento previo al amistoso frente a Túnez. Aunque inicialmente existía la esperanza de que pudiera recuperarse para las últimas fechas de la fase de grupos, los estudios médicos descartaron esa posibilidad y confirmaron que no estará disponible durante toda la Copa del Mundo.
La ausencia representa un duro golpe para el conjunto austríaco. Baumgartner llegaba al torneo en un gran momento futbolístico luego de completar una destacada temporada en Alemania, donde acumuló 17 goles y nueve asistencias, consolidándose como una de las principales figuras del equipo.
Los problemas no terminaron allí para Rangnick. Durante el mismo amistoso, que finalizó con victoria austríaca por 1 a 0, también encendió las alarmas David Alaba, quien abandonó el campo de juego en el entretiempo por molestias musculares. Sin embargo, los estudios posteriores descartaron una lesión de gravedad y el experimentado defensor podrá disputar el Mundial.
Argentina toma nota
Con la baja de Baumgartner, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá sobre Marcel Sabitzer, autor del gol frente a Túnez y una de las máximas referencias del seleccionado europeo. Austria integrará el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania, y será precisamente el segundo rival de la Albiceleste en la fase de grupos. El encuentro está programado para el 22 de junio en Dallas y podría resultar determinante en la lucha por la clasificación a los octavos de final.