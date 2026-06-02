Austria, segundo rival de la selección argentina, pierde a una de sus figuras a días del Mundial

Argentina toma nota

Con la baja de Baumgartner, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá sobre Marcel Sabitzer, autor del gol frente a Túnez y una de las máximas referencias del seleccionado europeo. Austria integrará el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania, y será precisamente el segundo rival de la Albiceleste en la fase de grupos. El encuentro está programado para el 22 de junio en Dallas y podría resultar determinante en la lucha por la clasificación a los octavos de final.