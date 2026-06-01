El Gobierno difundió una guía para los argentinos que viajarán a Estados Unidos para el Mundial 2026

Resumen para apurados
- A días del Mundial 2026, la Cancillería argentina lanzó una guía de viaje para los hinchas que irán a EE.UU., México y Canadá, con el fin de asistirlos y evitar estafas.
- El documento detalla requisitos de visa, consejos de salud, prevención de estafas en alquileres, el uso obligatorio de entradas digitales y el respeto a las leyes locales.
- Esta iniciativa busca reducir las emergencias consulares y garantizar la seguridad de miles de argentinos, sentando un precedente de prevención estatal en eventos masivos.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, el Gobierno nacional difundió una guía destinada a los argentinos que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para acompañar a la Selección. El documento, elaborado por la Cancillería, reúne recomendaciones vinculadas con la documentación necesaria, la seguridad personal, el alojamiento y los procedimientos a seguir ante eventuales emergencias.
Uno de los principales apartados está dedicado a Estados Unidos, país donde la Selección argentina disputará todos sus partidos de la fase de grupos. Allí se recuerda que para ingresar es obligatorio contar con pasaporte vigente y visa estadounidense. Además, se recomienda viajar con comprobantes de alojamiento, pasajes de regreso, constancias de solvencia económica y un seguro médico con cobertura amplia.
La guía también pone el foco en la prevención de estafas, especialmente en la contratación de hospedajes y alquileres de vehículos. Entre las sugerencias figuran conservar todos los comprobantes de reserva, evitar transferencias bancarias a particulares y utilizar únicamente plataformas oficiales y medios de pago seguros para realizar las operaciones.
Otro de los aspectos abordados es la movilidad dentro del país. La Cancillería recordó que los argentinos pueden conducir con la licencia nacional vigente, aunque aconsejó tramitar el Permiso Internacional de Conducir para simplificar controles y gestiones con las empresas de alquiler. También advirtió que las normas de tránsito pueden variar según cada estado.
Entradas, seguridad y normas de conducta
El documento dedica un apartado especial a las entradas para los partidos. Según se informó, los tickets deberán exhibirse exclusivamente en formato digital desde el teléfono celular y no serán válidas las capturas de pantalla ni las impresiones de códigos QR. Además, se recomendó adquirirlas únicamente a través de canales oficiales para evitar inconvenientes en el ingreso a los estadios.
La guía también recuerda que en Estados Unidos está prohibido consumir alcohol en la vía pública y que la edad mínima para comprar bebidas alcohólicas es de 21 años. Asimismo, aconseja evitar discusiones o situaciones de conflicto y respetar las normativas locales, especialmente en un país donde los controles de seguridad suelen ser estrictos. Ante cualquier emergencia, la recomendación es comunicarse de inmediato con el 911 o contactar a las representaciones consulares argentinas más cercanas.