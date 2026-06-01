El Gobierno difundió una guía para los argentinos que viajarán a Estados Unidos para el Mundial 2026

La guía también recuerda que en Estados Unidos está prohibido consumir alcohol en la vía pública y que la edad mínima para comprar bebidas alcohólicas es de 21 años. Asimismo, aconseja evitar discusiones o situaciones de conflicto y respetar las normativas locales, especialmente en un país donde los controles de seguridad suelen ser estrictos. Ante cualquier emergencia, la recomendación es comunicarse de inmediato con el 911 o contactar a las representaciones consulares argentinas más cercanas.