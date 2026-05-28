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“No los vamos a dejar tirados”: el mensaje de Lionel Scaloni a pocos días para el inicio del Mundial 2026

El entrenador de la selección argentina habló de la ilusión por defender el título en Estados Unidos, México y Canadá.

“No los vamos a dejar tirados”: el mensaje de Lionel Scaloni a pocos días para el inicio del Mundial 2026
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • A dos semanas del Mundial 2026, el DT argentino Lionel Scaloni prometió máximo compromiso para defender el título y anunció que definirá la lista de convocados en estos días.
  • Tras ganar en Qatar 2022, la Selección busca defender el título. Scaloni demora la lista final de 26 jugadores para evaluar el estado físico del plantel ante el debut con Argelia.
  • El mensaje consolida el fuerte lazo con los hinchas y eleva la expectativa de cara al debut ante Argelia, en un torneo clave para ratificar el liderazgo del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

A poco más de dos semanas para el inicio del Mundial 2026, la expectativa alrededor de la selección argentina no deja de crecer. Mientras los hinchas esperan por la lista definitiva de convocados, Lionel Scaloni rompió el silencio y dejó un mensaje cargado de emoción y compromiso de cara a la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

El entrenador habló en DSports y remarcó que el equipo volverá a afrontar la Copa del Mundo con la misma mentalidad que lo llevó a consagrarse campeón hace cuatro años. “Estos chicos siempre dejaron el máximo por esta camiseta y a este Mundial vamos a ir de la misma manera”, aseguró.

El mensaje de Scaloni para los hinchas argentinos

En medio de la enorme ilusión que despierta la Albiceleste, el DT les dedicó unas palabras especiales a los miles de fanáticos que viajarán a Estados Unidos para acompañar al equipo durante el torneo.

“Respetando a la gente que va a viajar a gastarse lo que sea para alentarnos, el máximo respeto para ellos”, expresó Scaloni.

Pero la frase más fuerte llegó cuando habló de la entrega del plantel dentro de la cancha: “No los vamos a dejar tirados; vamos a dar el máximo para que sea difícil batirnos”.

Las palabras del entrenador rápidamente generaron repercusión entre los hinchas argentinos, que siguen de cerca cada detalle previo al debut mundialista frente a Argelia.

Qué dijo sobre la lista del Mundial

Además, Scaloni también dio pistas sobre cuándo se conocerá la nómina definitiva de 26 jugadores que representarán a la Argentina en el Mundial 2026.

“En estos días esperemos hacerla. Vamos a esperar hasta el final”, explicó el entrenador.

El DT reconoció que la decisión será difícil y que inevitablemente habrá futbolistas que quedarán afuera: “Será doloroso para algunos chicos y alegre para otros, pero es lo que hay”.

Mientras tanto, el cuerpo técnico sigue evaluando especialmente las situaciones físicas de varios futbolistas antes de oficializar la lista que intentará defender la corona mundial conseguida en Qatar.

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