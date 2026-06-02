DeportesFútbol

Quién es Zoe Käppele, la influencer que conquistó a Lennart Karl, la joya de Alemania

La creadora de contenido alemana suma más de medio millón de seguidores en TikTok y comenzó a ganar notoriedad tras sus apariciones junto al futbolista.

Quién es Zoe Käppele, la influencer que conquistó a Lennart Karl, la joya de Alemania
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La influencer Zoe Käppele ganó notoriedad en Alemania tras confirmarse su relación con Lennart Karl, la joven promesa del Bayern Múnich, durante los últimos meses.
  • Con 22 años y más de 500 mil seguidores en TikTok, Käppele se mostró junto al futbolista de 18 años en el Allianz Arena y en los festejos de la Bundesliga.
  • La creciente exposición de Käppele coincide con la consolidación de Karl como futura estrella de la selección alemana y su preparación para el Mundial.
Resumen generado con IA

Mientras Lennart Karl empieza a consolidarse como una de las mayores promesas del fútbol alemán, otro nombre comenzó a ganar espacio alrededor de su figura. Se trata de Zoe Käppele, una modelo e influencer que en las últimas semanas quedó en el centro de la escena por su relación con el joven talento del Bayern Múnich.

Con 22 años, Käppele construyó una importante presencia en las redes sociales gracias a contenidos vinculados con la moda, el estilo de vida y el entretenimiento. Su crecimiento en plataformas digitales fue constante y actualmente supera los 500 mil seguidores en TikTok, donde acumula millones de interacciones.

La historia entre ambos comenzó a despertar interés durante los primeros meses del año, cuando surgieron rumores sobre una posible relación. Sin embargo, las especulaciones tomaron fuerza a mediados de abril, cuando fueron vistos juntos ingresando al sector VIP del Allianz Arena para presenciar un partido de Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid.

Aquella aparición pública fue el punto de partida para una exposición cada vez mayor. Días después volvieron a mostrarse juntos durante los festejos por el título de Bundesliga y, desde entonces, los medios alemanes comenzaron a seguir de cerca cada uno de sus movimientos.

Quién es Zoe Käppele, la influencer que conquistó a Lennart Karl, la joya de Alemania

Una pareja bajo los reflectores

El interés también creció por el momento que atraviesa Karl. Con apenas 18 años, el futbolista es señalado como una de las principales joyas de la nueva generación alemana y aparece entre los nombres llamados a protagonizar el futuro de la selección y del Bayern Múnich. En ese contexto, cualquier aspecto de su vida personal adquiere una repercusión mucho mayor. Mientras el joven se prepara para vivir su primera gran experiencia mundialista, Zoe Käppele también comienza a acostumbrarse a una exposición que no deja de crecer y que ya la convirtió en uno de los nombres más comentados alrededor de la selección alemana.

Temas Mundial 2026 Selección alemana de fútbolLennart Karl
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Acertó a los campeones de tres Mundiales y lanzó su predicción para el Mundial 2026

Acertó a los campeones de tres Mundiales y lanzó su predicción para el Mundial 2026

Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina

Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina

Mundial 2026: así serán las camisetas que usará Argentina ante Argelia, Austria y Jordania

Mundial 2026: así serán las camisetas que usará Argentina ante Argelia, Austria y Jordania

¡Salió la lista!: El Flaco López se enteró en vivo de su citación al Mundial

"¡Salió la lista!": El Flaco López se enteró en vivo de su citación al Mundial

Mundial 2026: Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección

Mundial 2026: Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección

Lo más popular
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
2

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

El crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier será imputado por femicidio
3

El crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier será imputado por femicidio

Denuncias de acoso en la UNT: “Muchas compañeras tienen miedo de cursar”
4

Denuncias de acoso en la UNT: “Muchas compañeras tienen miedo de cursar”

Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada
5

Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada

Ranking notas premium
Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
1

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
2

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Denuncias de acoso en la UNT: “Muchas compañeras tienen miedo de cursar”
4

Denuncias de acoso en la UNT: “Muchas compañeras tienen miedo de cursar”

El caso Agostina Vega revive el recuerdo de otros homicidios que conmocionaron a Tucumán
5

El caso Agostina Vega revive el recuerdo de otros homicidios que conmocionaron a Tucumán

Más Noticias
Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy

Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Drogas sintéticas en Tucumán: investigarán los vínculos de los imputados con las fiestas electrónicas

Drogas sintéticas en Tucumán: investigarán los vínculos de los imputados con las fiestas electrónicas

Alerta amarilla por lluvias intensas: el SMN advierte un drástico cambio de tiempo esta semana

Alerta amarilla por lluvias intensas: el SMN advierte un drástico cambio de tiempo esta semana

El crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier será imputado por femicidio

El crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier será imputado por femicidio

Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada

Adorni adelantará la presentación de su declaración jurada

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1919. El hallazgo de los restos de Benjamín Matienzo

Recuerdos fotográficos: 1919. El hallazgo de los restos de Benjamín Matienzo

Comentarios