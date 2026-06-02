Quién es Zoe Käppele, la influencer que conquistó a Lennart Karl, la joya de Alemania

Resumen para apurados
- La influencer Zoe Käppele ganó notoriedad en Alemania tras confirmarse su relación con Lennart Karl, la joven promesa del Bayern Múnich, durante los últimos meses.
- Con 22 años y más de 500 mil seguidores en TikTok, Käppele se mostró junto al futbolista de 18 años en el Allianz Arena y en los festejos de la Bundesliga.
- La creciente exposición de Käppele coincide con la consolidación de Karl como futura estrella de la selección alemana y su preparación para el Mundial.
Mientras Lennart Karl empieza a consolidarse como una de las mayores promesas del fútbol alemán, otro nombre comenzó a ganar espacio alrededor de su figura. Se trata de Zoe Käppele, una modelo e influencer que en las últimas semanas quedó en el centro de la escena por su relación con el joven talento del Bayern Múnich.
Con 22 años, Käppele construyó una importante presencia en las redes sociales gracias a contenidos vinculados con la moda, el estilo de vida y el entretenimiento. Su crecimiento en plataformas digitales fue constante y actualmente supera los 500 mil seguidores en TikTok, donde acumula millones de interacciones.
La historia entre ambos comenzó a despertar interés durante los primeros meses del año, cuando surgieron rumores sobre una posible relación. Sin embargo, las especulaciones tomaron fuerza a mediados de abril, cuando fueron vistos juntos ingresando al sector VIP del Allianz Arena para presenciar un partido de Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid.
Aquella aparición pública fue el punto de partida para una exposición cada vez mayor. Días después volvieron a mostrarse juntos durante los festejos por el título de Bundesliga y, desde entonces, los medios alemanes comenzaron a seguir de cerca cada uno de sus movimientos.
Una pareja bajo los reflectores
El interés también creció por el momento que atraviesa Karl. Con apenas 18 años, el futbolista es señalado como una de las principales joyas de la nueva generación alemana y aparece entre los nombres llamados a protagonizar el futuro de la selección y del Bayern Múnich. En ese contexto, cualquier aspecto de su vida personal adquiere una repercusión mucho mayor. Mientras el joven se prepara para vivir su primera gran experiencia mundialista, Zoe Käppele también comienza a acostumbrarse a una exposición que no deja de crecer y que ya la convirtió en uno de los nombres más comentados alrededor de la selección alemana.