Quién es Zoe Käppele, la influencer que conquistó a Lennart Karl, la joya de Alemania

Una pareja bajo los reflectores

El interés también creció por el momento que atraviesa Karl. Con apenas 18 años, el futbolista es señalado como una de las principales joyas de la nueva generación alemana y aparece entre los nombres llamados a protagonizar el futuro de la selección y del Bayern Múnich. En ese contexto, cualquier aspecto de su vida personal adquiere una repercusión mucho mayor. Mientras el joven se prepara para vivir su primera gran experiencia mundialista, Zoe Käppele también comienza a acostumbrarse a una exposición que no deja de crecer y que ya la convirtió en uno de los nombres más comentados alrededor de la selección alemana.