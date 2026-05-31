Acertó a los campeones de tres Mundiales y lanzó su predicción para el Mundial 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comienzan a multiplicarse los pronósticos sobre qué selección levantará la Copa del Mundo. Entre ellos sobresale el del brasileño Michael Bruno, conocido como el "Vidente de las Copas", quien ganó notoriedad por haber acertado a los campeones de tres ediciones consecutivas del torneo.