Acertó a los campeones de tres Mundiales y lanzó su predicción para el Mundial 2026

Resumen para apurados
- El vidente Michael Bruno predijo en Brasil que Portugal ganará el Mundial 2026 en Norteamérica tras vencer a España, debido a la excelente preparación de su plantel actual.
- Bruno, conocido por acertar los campeones de 2010, 2014 y 2018, falló en Qatar 2022 al apostar por Brasil. Ahora advierte que la Verdeamarela repetirá errores tácticos con Neymar.
- El vaticinio reaviva el debate en redes sobre el futuro de Messi y Cristiano Ronaldo en sus selecciones y marca las expectativas sobre el desempeño de los favoritos en 2026.
A pocos días del inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comienzan a multiplicarse los pronósticos sobre qué selección levantará la Copa del Mundo. Entre ellos sobresale el del brasileño Michael Bruno, conocido como el "Vidente de las Copas", quien ganó notoriedad por haber acertado a los campeones de tres ediciones consecutivas del torneo.
Según informó Globo Esporte, Bruno aseguró que Portugal será el campeón del Mundial 2026 y que derrotará a España en la final prevista para el 19 de julio en Nueva Jersey. El pronosticador también sostuvo que Brasil no llegará al partido decisivo y que Argentina quedará eliminada antes de las semifinales.
La predicción de Michael Bruno para el Mundial 2026
El vidente brasileño, nacido en Campina Grande, en el estado de Paraíba, afirmó que la selección portuguesa llegará mejor preparada que sus principales rivales y tendrá como figura a Cristiano Ronaldo.
"Desde 2022 ya anuncio a la próxima selección campeona. Desde entonces vengo afirmando que Portugal será campeón del mundo", aseguró Bruno en declaraciones reproducidas por la prensa brasileña.
Además de Portugal, el pronosticador considera que las selecciones más fuertes del próximo Mundial serán Francia, España, Inglaterra, Argentina y Brasil. Sin embargo, cree que el combinado luso logrará imponerse y conquistar su primer título mundial.
Qué dijo sobre Argentina y Lionel Scaloni
Respecto de la selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, Bruno sostuvo que la Albiceleste no podrá repetir la consagración obtenida en Qatar 2022.
Según su predicción, Argentina quedará eliminada en cuartos de final, aunque aclaró que el recorrido dependerá del cuadro que determine el sorteo del Mundial. Incluso señaló que uno de los posibles verdugos podría ser Portugal.
La advertencia sobre Brasil y Neymar
Michael Bruno también se refirió al futuro de Brasil bajo la conducción de Carlo Ancelotti y expresó dudas sobre el impacto que podría tener Neymar en el equipo.
El brasileño considera que una excesiva dependencia táctica del delantero podría perjudicar nuevamente a la Verdeamarela.
"No creo que Neymar esté al 100% para jugar esta Copa. Y si juega, una vez más Brasil caerá antes de la semifinal porque el equipo actuará en función de él, repitiendo el error táctico de 2022", opinó.
Los aciertos que hicieron famoso al "Vidente de las Copas"
La fama de Michael Bruno comenzó durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando anticipó que España sería campeona. Cuatro años después acertó el título de Alemania en Brasil 2014 y repitió la hazaña al señalar a Francia como vencedora en Rusia 2018.
Su racha se cortó en Qatar 2022, donde pronosticó que Brasil conquistaría el título, aunque finalmente la campeona fue Argentina liderada por Lionel Messi.
Pese a aquel error, sus predicciones continúan generando repercusión en las redes sociales y en la previa del Mundial 2026, donde ya se animó a señalar a Portugal como la próxima selección campeona.