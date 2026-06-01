Mundial 2026: así serán las camisetas que usará Argentina ante Argelia, Austria y Jordania
La FIFA confirmó la indumentaria que utilizará la Selección durante la fase de grupos. La principal novedad será el estreno de una camiseta negra con detalles celestes, un diseño inédito en la historia mundialista de la "Albiceleste".
Resumen para apurados
- FIFA confirmó que Argentina usará su tradicional camiseta celeste y blanca ante Argelia y Austria, y debutará con una negra frente a Jordania en el Mundial 2026.
- La indumentaria suplente negra rompe la tradición del clásico azul e incorpora detalles de fileteado porteño, mientras que el arquero Martínez variará entre naranja y verde.
- Este inédito diseño negro genera gran expectativa y debate entre los hinchas, proyectándose como una de las imágenes más icónicas y memorables del torneo en Norteamérica.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 continúa y la Selección ya conoce un detalle que siempre despierta interés entre los hinchas: la indumentaria que utilizará en cada uno de los partidos de la fase de grupos. La FIFA confirmó los uniformes para los encuentros frente a Argelia, Austria y Jordania, con una novedad que marcará un hito en la historia de la Albiceleste.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará ante Argelia con su tradicional camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalón y medias azules. Para ese encuentro, Emiliano "Dibu" Martínez lucirá un uniforme completamente naranja.
La historia se repetirá en la segunda presentación, cuando Argentina enfrente a Austria. En ese partido, la Selección volverá a utilizar la casaca titular, mientras que el arquero marplatense vestirá un conjunto de color verde claro.
La gran novedad llegará en el tercer compromiso, frente a Jordania. Por primera vez en una Copa del Mundo, Argentina utilizará una camiseta alternativa negra con detalles en azul y celeste. El diseño incorpora elementos inspirados en el tradicional fileteado porteño, visibles tanto en la parte posterior del cuello como en distintos sectores del cuerpo de la prenda. Además, el escudo y la numeración estarán en color blanco.
La nueva camiseta representa una ruptura con la tradición reciente de la Selección, que durante décadas utilizó variantes de azul oscuro o azul marino como principal alternativa a la casaca titular. Ahora, el negro será protagonista en un uniforme que ya genera opiniones divididas entre los fanáticos.
Para ese encuentro, Martínez también cambiará de indumentaria y utilizará un conjunto verde, aunque en una tonalidad más oscura que la empleada contra Austria.
Más allá de los resultados deportivos, cada Mundial deja imágenes que permanecen en la memoria colectiva y las camisetas suelen ocupar un lugar especial en ese recuerdo. Por eso, el estreno de este diseño negro podría convertirse en una de las postales más llamativas de la participación argentina en Estados Unidos, México y Canadá.
La Albiceleste buscará comenzar con el pie derecho ante Argelia y avanzar a la siguiente ronda del torneo, mientras los hinchas ya empiezan a imaginar qué uniforme quedará asociado a una nueva campaña mundialista.