Mundial 2026: así serán las camisetas que usará Argentina ante Argelia, Austria y Jordania

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 continúa y la Selección ya conoce un detalle que siempre despierta interés entre los hinchas: la indumentaria que utilizará en cada uno de los partidos de la fase de grupos. La FIFA confirmó los uniformes para los encuentros frente a Argelia, Austria y Jordania, con una novedad que marcará un hito en la historia de la Albiceleste.