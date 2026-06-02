Mi ANSES: cuál es el dato obligatorio que debés actualizar para realizar trámites sin problemas

Resumen para apurados
- ANSES instó recientemente en Argentina a los beneficiarios a actualizar su Clave de la Seguridad Social para realizar trámites de forma remota y segura en su web oficial.
- Esta clave digital única permite gestionar jubilaciones, asignaciones e historia laboral desde Mi ANSES y Atención Virtual, evitando el traslado presencial a las oficinas.
- La actualización garantiza el acceso digital seguro a futuros cobros y aumentos de prestaciones, consolidando la virtualización de los trámites previsionales en el país.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) subrayó en los últimos días la importancia de contar con Clave de la Seguridad Social actualizada, una herramienta fundamental para completar acciones en los entornos virtuales del organismo previsional como Mi Anses y la modalidad Atención Virtual, que permite realizar consultas así como confeccionar formularios y revisar documentos y pagos sin tener que acercarse a una oficina. Desde la entidad compartieron un paso a paso detallado para modificar esta información.
La Clave de la Seguridad Social es, como advierten desde Anses, un código personal único e intransferible que otorga el organismo previsional a los beneficiarios. Las gestiones que realizan tanto jubilados, como pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares se rigen por esta credencial que actúa como la llave digital para realizar trámites y consultas de forma remota y segura.
Gestiones disponibles y horarios de la plataforma
A partir de este código es que los beneficiarios pueden gestionar las solicitudes de las distintas prestaciones, además de consultar su historia laboral, revisar aportes, constancias de CUIL y certificaciones. Las gestiones en línea también se completan desde Mi Anses, junto con el sistema de Atención Virtual para subir documentación o hacer reclamos, este último con horarios de atención que van desde las 00 hasta las 20 horas.
Desde la comunicación oficial de Anses recordaron que esta herramienta es fundamental para los jubilados y pensionados, ya que con ella pueden acceder a los avisos de fecha y lugar de cobro de sus haberes previsionales o bien cambiar la entidad bancaria para percibirlos, realizar el traspaso de una Obra Social o consultar el estado de un expediente. Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo pueden también saber cuándo y dónde perciben la prestación o elegir el medio de cobro (presencial o virtual), y los trabajadores en relación de dependencia pueden informarse sobre sus aportes a través de la Historia Laboral, obtener la Certificación de Servicios, el Reconocimiento de los mismos o presentar el certificado escolar una vez al año.
¿Cómo crear la Clave de Seguridad Social?
El organismo previsional aclaró que todos los ciudadanos pueden actualizar sus datos, información crucial que se debe facilitar para mantenerse al tanto sobre las novedades de las prestaciones. Ya sea que necesites crear, cambiar o recuperar tu contraseña, el proceso es sencillo y podés hacerlo en pocos pasos desde la web de Anses.
Si necesitás generar tu Clave de Seguridad Social por primera vez, seguí estos pasos:
1. Ingresá a la web de Anses y hacé clic en la opción "Mi Anses".
2. Seleccioná la opción "Crear/olvido".
3. Leé y aceptá las políticas de seguridad para continuar.
4. Ingresá tu número de CUIL y respondé si residís en Argentina. Luego, completá el código CAPTCHA.
5. Completá el formulario con tus datos personales (nombre, DNI, CUIL, fecha de nacimiento, email y teléfono).
6. Elegí una clave segura, con entre 8 y 15 caracteres combinando números y letras.
7. Hacé clic en "Crear clave" y confirmá el proceso.