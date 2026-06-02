Mi ANSES: cuál es el dato obligatorio que debés actualizar para realizar trámites sin problemas

Desde la comunicación oficial de Anses recordaron que esta herramienta es fundamental para los jubilados y pensionados, ya que con ella pueden acceder a los avisos de fecha y lugar de cobro de sus haberes previsionales o bien cambiar la entidad bancaria para percibirlos, realizar el traspaso de una Obra Social o consultar el estado de un expediente. Por su parte, los titulares de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo pueden también saber cuándo y dónde perciben la prestación o elegir el medio de cobro (presencial o virtual), y los trabajadores en relación de dependencia pueden informarse sobre sus aportes a través de la Historia Laboral, obtener la Certificación de Servicios, el Reconocimiento de los mismos o presentar el certificado escolar una vez al año.