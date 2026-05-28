Capital Humano actualizó el monto de la Tarjeta Alimentar y habrá aumento en junio

Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en junio

El aumento de la prestación en junio fue reglamentado mediante la Resolución 161. Desde Capital Humano sostuvieron que el ajuste se dio con el objetivo de recomponer parcialmente el poder de compra, afectado por la inflación acumulada de los últimos meses. El incremento anunciado se fijó en el 3,4% y no todos los beneficiarios recibirán el mismo importe.