Confirmado para junio: habrá un aumento de jubilaciones y un bono de hasta $70.000

Anses informó que los jubilados recibirán $473.317,99, cifra que corresponde a la jubilación mínima con el incremento correspondiente al IPC y el agregado del subsidio de $70.000. A esto se le suma el beneficio semestral tanto para los haberes mínimos como para quienes lo superan. En el caso de la Jubilación Mínima con aumento más bono y medio aguinaldo, el valor total será de $674.976,99. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el monto final es de $553.981,59.