Confirmado para junio: habrá un aumento de jubilaciones y un bono de hasta $70.000

Resumen para apurados
- En junio de 2026, la Anses pagará en Argentina a los jubilados y pensionados un aumento del 2,58%, un bono de hasta $70.000 y el medio aguinaldo para sostener sus ingresos.
- La medida aplica la fórmula de movilidad basada en la inflación de abril. El haber mínimo alcanzará los $674.976,99 sumando todos los beneficios que se liquidarán según el DNI.
- Este triple pago busca aliviar el bolsillo de los sectores vulnerables ante la inflación, definiendo el piso de ingresos que percibirán los pasivos a mitad de año.
Como es habitual cada mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará los pagos de los haberes en la segunda semana del período. Sin embargo, en junio se produce una excepcionalidad en materia previsional ya que además de abonar los sueldos correspondientes, que en este nuevo ciclo tendrán otro aumento debido a la fórmula de movilidad, deberá liquidar el Sueldo Anual Complementario así como un bono extraordinario que continúa su vigencia en el sexto mes del 2026.
Anses confirmó que los pagos de junio contemplarán las variaciones en el índice de inflación (IPC) correspondiente del mes de abril, en línea con el mecanismo de ajuste. Así los haberes devengados tendrán un aumento del 2,58%. A esta cifra se le suma el refuerzo económico de $70.000 establecido en el Decreto 213/2026 y destinado a las jubilaciones con haberes mínimos y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.
Cuánto cobran los jubilados con el aumento, medio aguinaldo y el bono
A este panorama se suma además el pago del aguinaldo, que corresponde al 50% del sueldo más alto percibido en el último semestre. Así es que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario será de $201.659 según indicó el organismo previsional.
Anses informó que los jubilados recibirán $473.317,99, cifra que corresponde a la jubilación mínima con el incremento correspondiente al IPC y el agregado del subsidio de $70.000. A esto se le suma el beneficio semestral tanto para los haberes mínimos como para quienes lo superan. En el caso de la Jubilación Mínima con aumento más bono y medio aguinaldo, el valor total será de $674.976,99. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el monto final es de $553.981,59.
Las pensiones no contributivas por Invalidez y Vejez recibirán un total de $493.483,89 y las pensiones para Madres de siete hijos un total de $674.976,99. Para aquellos jubilados y pensionados que perciben un ingreso superior al haber mínimo, el organismo previsional aclaró que el bono de $70.000 se otorgará de forma proporcional. Esto significa que el plus se irá ajustando en relación con la prestación de cada beneficiario hasta alcanzar el tope equivalente a la suma del haber mínimo más el refuerzo.
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