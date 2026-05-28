Cuánto cobrará un jubilado de Anses con 30 años de aportes en junio de 2026

Los jubilados de Anses percibirán en junio de 2026 un incremento del 2,58% en sus haberes, junto con el cobro del medio aguinaldo y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a los ingresos más bajos. Mediante esta actualización, la jubilación mínima con el refuerzo previsional incluido superará los $473.000 brutos para aquellos beneficiarios con 30 años de aportes que acceden al beneficio.