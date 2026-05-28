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Cuánto cobrará un jubilado de Anses con 30 años de aportes en junio de 2026

Con el inicio de junio, los beneficiarios de haberes previsionales percibirán un incremento, un pago adicional y un refuerzo extraordinario.

Cuánto cobrará un jubilado de Anses con 30 años de aportes en junio de 2026
Anses
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En junio de 2026, los jubilados de Anses en Argentina recibirán un aumento del 2,58% en sus haberes mínimos, alcanzando los $473.318 brutos debido a la movilidad jubilatoria.
  • El incremento se basa en la inflación de abril medida por el Indec. El monto final incluye un haber mínimo de $403.318, el medio aguinaldo y un bono extra de $70.000.
  • Esta actualización salarial busca mantener el poder adquisitivo frente a la inflación mediante el desfasaje de dos meses del índice oficial en la fórmula de movilidad.
Resumen generado con IA

Los jubilados de Anses percibirán en junio de 2026 un incremento del 2,58% en sus haberes, junto con el cobro del medio aguinaldo y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a los ingresos más bajos. Mediante esta actualización, la jubilación mínima con el refuerzo previsional incluido superará los $473.000 brutos para aquellos beneficiarios con 30 años de aportes que acceden al beneficio.  

Anses, cuándo cobro: el calendario de pagos completo de junio de 2026

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Esta suba responde directamente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril registrado por el Indec. El acople de los montos se efectúa bajo el esquema de movilidad jubilatoria vigente, el cual aplica las correcciones en los ingresos con dos meses de retraso respecto a la medición de la inflación. 

Cuánto cobra un jubilado con 30 años de aportes en junio de 2026

El monto que percibe un jubilado con 30 años de aportes depende de los salarios registrados durante su vida laboral activa. Sin embargo, quienes queden alcanzados por el piso mínimo previsional recibirán en el mes de junio los siguientes valores:

  • $403.318 brutos de haber mínimo
  • $70.000 de bono extraordinario
  • $473.318 brutos en total

Cómo calcula Anses la jubilación con 30 años de aportes

Para determinar la jubilación:

  • se suman las últimas 120 remuneraciones
  • el total se divide por 120
  • cada salario se actualiza mediante índices oficiales
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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