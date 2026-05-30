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Calendario de pagos en junio: cuándo cobrarán jubilados y pensionados de Anses

Las prestaciones de la entidad previsional tendrán un incremento del 2.6% en junio. Además, los titulares recibirán el aguinaldo este mes.

Calendario de pagos en junio: cuándo cobrarán jubilados y pensionados de Anses
Foto: Diario Popular
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses pagará en junio a jubilados y pensionados de Argentina sus haberes con un aumento del 2,6% por inflación y el medio aguinaldo, según el cronograma por número de DNI.
  • La jubilación mínima subirá a $403.317,99 y sumará un bono de $70.000 más el aguinaldo, alcanzando los $674.976,99, mientras que el haber máximo superará los cuatro millones de pesos.
  • Estas medidas buscan recomponer el poder adquisitivo de la clase pasiva frente a la inflación, impactando directamente en el consumo y en el gasto previsional del Estado.
Resumen generado con IA

Junio llega con un aumento para las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La inflación de marzo fue el indicador que se tomó para incrementar los haberes de los titulares. Los grupos mayoritarios que serán beneficiados son los jubilados y pensionados.

Cuánto cobrará un jubilado de Anses con 30 años de aportes en junio de 2026

Cuánto cobrará un jubilado de Anses con 30 años de aportes en junio de 2026

El incremento de junio será del 2.58% respecto a los del mes pasado. La jubilación mínima con aumento quedará en un monto bruto de $403.317,99. Junto al bono de $70.000 y el aguinaldo de $201.659, los jubilados que perciban los haberes mínimos recibirán un total de $674.976,99 el próximo mes.

Por otra parte, la jubilación más elevada llegará a un nuevo tope de $2.713.948,18 en junio. El aguinaldo será equivalente a $1.356.974,90. A estos montos no se sumará el bono, dado que el concepto no aplica para quienes cobren más del monto que representa la mínima más los $70.000. En definitiva, la prestación alcanzará los $4.070.923,08 el mes que viene.

Anses: calendario de pago de junio

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
  • DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 3: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 4: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 5: jueves 18 de junio
  • DNI terminados en 6: viernes 19 de junio
  • DNI terminados en 7: lunes 22 de junio
  • DNI terminados en 8: martes 23 de junio
  • DNI terminados en 9: miércoles 24 de junio
  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: martes 16 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 17 de junio
  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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