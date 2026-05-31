Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se paga en junio 2026, según la cantidad de hijos

Monto de la AUH de ANSES en junio 2026

En paralelo con la Tarjeta Alimentar, ANSES aplicará durante junio un incremento de 2,58% sobre la Asignación Universal por Hijo, debido a la fórmula de movilidad mensual vigente, desde el Decreto 274/2024. Con el aumento confirmado, el valor bruto de la AUH será de $144.959 por hijo. ANSES retiene el 20% del haber mensual hasta la presentación anual de la Libreta AUH, por lo que el pago directo efectivo será menor.