Alfredo Vota: “El primer responsable de la política educativa es la familia”

- Fundamentalmente cuatro ejes: los regímenes académicos, o sea, cómo nos organizamos como escuela, repensar esa organización. Dos, cómo organizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, qué pasa en el aula, qué contenidos se dan, cómo se dan, cómo se organizan las clases. Dejar de ver a las materias como compartimentos estancos, y trabajarlas por problemas, por proyectos, interdisciplinariamente. Tercero, capacitar profesionalmente a los docentes y a los directivos en su función. Esto requiere una nueva mirada de los docentes en cuanto a su tarea, una nueva mirada del directivo. Y, finalmente, acompañar el proyecto de vida de los alumnos. O sea, la escuela es un puntapié para lanzarlo al mundo laboral o al mundo académico, o a las dos cosas. Y entonces hay que empezar a mirar qué requieren estos dos mundos para incorporar esas habilidades, esas aptitudes en el proceso de enseñanza en la escuela.