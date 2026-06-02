Alfredo Vota: “El primer responsable de la política educativa es la familia”
El subsecretario de Políticas e Innovación Educativa de la Nación dijo que el proyecto de ley de Libertad Educativa todavía es un borrador, pero ya se están aplicando pruebas piloto en Tucumán y todo el país. “El Estado acompaña”, agregó.
Sociólogo, docente de primaria, secundaria y universidad, apasionado por los mitos griegos y las historias que dicen más que los discursos, Alfredo Vota, subsecretario de Políticas e Innovación Educativa de la Nación, confía en que Tucumán y un puñado de otras provincias están en condiciones de parar la piedra de Sísifo, para dejar de hacer siempre lo mismo y empezar a innovar.
Las habilidades socioemocionales para la convivencia escolar, el fortalecimiento de la enseñanza de la lectura, la escritura, la oralidad y la matemática; y la innovación tecnológica y la cultura digital, son los tres ejes del congreso que se inauguró ayer en Casa de Gobierno, bajo el lema “Conectar para enseñar”. El acto fue presidido por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, quien no pudo asistir.
Después del conversatorio, el funcionario nacional dialogó con LA GACETA sobre el avance de la transformación educativa en la Argentina.
- ¿En qué nivel de análisis se encuentra el proyecto de ley de transformación de la educación en la Argentina?
- El proyecto todavía no se presentó en Diputados. Todavía está en borrador, aunque la idea es presentarla en algún momento como se hizo con otros proyectos.
- ¿Cuál es el espíritu de la ley?
- La perspectiva del Ministerio del Capital Humano y la Secretaría de Educación es que el Estado es subsidiario de la política educativa. O sea, el primer responsable de la política educativa es la familia y el Estado acompaña y subsidia eso. Si bien el Estado es responsable de mantener las escuelas económicamente, lo que ocurre en la escuela tiene que ser responsabilidad de toda la sociedad, no del Estado únicamente. De la misma manera, no se baja ideología del Estado que se tenga hacer carne en todas las escuelas. Es la sociedad la que tiene que decidir cómo educar a sus hijos.
Por eso tiene que haber opciones de educación. De ahí el nombre del Proyecto Libertad Educativa. Porque no es el Estado el que impone un modo de educación a las familias, sino el que da opciones para que ellas puedan elegir la más pertinente y ajustada a sus valores, a su cosmovisión.
Lo segundo es atender a las trayectorias de los alumnos. Ellos tienen que estar en la escuela pero de una manera específica, que es aprendiendo. Es decir, que la escuela no sólo sea un espacio donde estar, sino donde aprender.
- ¿Qué pasa con la responsabilidad de la educación cuando se pone a la familia en el centro?
- La familia es la primera responsable de la educación de sus hijos y el Estado acompaña ese proceso de manera igualmente responsable, haciendo que las cosas ocurran, es decir, proveyendo los medios para que haya escuelas y diversidad de escuelas, pero no tomando toda la escena como si fuera el único responsable de la educación. Ni tampoco como si hubiera una sola manera de educar, porque eso va en contra del espíritu de libertad de nuestra propuesta.
- ¿Qué entiende por ‘maneras de educar’?
- El primer gran cambio es entender que la educación es humanista. O sea, educamos a un ser humano, no educamos en una ideología. Educamos a un ser humano que tiene muchas aristas, muchas perspectivas, muchas miradas. Entonces, esto hace que la educación sea menos dogmática y más abierta a escuchar que a dirigir un único mensaje.
- ¿Cómo cambian las tensiones de poder en el aula?
- Su pregunta tiene varias aristas. Una es, claramente, que hoy el docente no es el único dador del saber. Hoy el saber se encuentra en el docente pero también en la inteligencia artificial, en otro par, en otros alumnos... O sea, el saber es transversal. Sin embargo, el responsable es el adulto que debe llevar a cabo el proceso de enseñanza, el docente, que hace posible que los aprendizajes efectivamente ocurran. En ese sentido, el docente sigue teniendo la responsabilidad y esa responsabilidad implica un poder. ‘Todo poder implica una gran responsabilidad’, diría el Hombre Araña. Y tomo esa frase.
El docente no deja de ser el líder del proceso de enseñanza. Sin embargo, es un liderazgo participativo, un liderazgo que escucha, que ve qué se necesita. No es un liderazgo ciego, es un liderazgo comprometido, que observa y toma las decisiones de acuerdo a lo que la realidad le va diciendo.
- ¿Y en cuanto a los conocimientos?
- Hoy no sólo enseñamos contenidos, sino que enseñamos habilidades, competencias, aptitudes...Y en ese proceso el saber es más amplio, porque que yo sepa de memoria algo no significa que lo pueda usar de manera pertinente para resolver un problema. Entonces también saber transformar la realidad es un saber que hoy el mundo contemporáneo requiere.
- Hay un tema que fue muy debatido, el homeschooling. ¿Lo sigue sosteniendo?
- Es un punto menor en nuestra propuesta. Pero creo que es una alternativa valiosa para aquellos chicos que por dificultades o cuestiones personales no pueden seguir el ritmo de una escuela común. Pero no es que vaya a ser una opción, sí se la reconoce como posibilidad, y el alumno tiene que inscribirse en una escuela, rendir exámenes y estar supervisado por la autoridad competente, no es decir ah que el chico se quede en casa y no vaya a la escuela. No, tiene un marco legal.
- ¿Qué puntos se deben repensar en educación para lograr el cambio?
- Fundamentalmente cuatro ejes: los regímenes académicos, o sea, cómo nos organizamos como escuela, repensar esa organización. Dos, cómo organizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, qué pasa en el aula, qué contenidos se dan, cómo se dan, cómo se organizan las clases. Dejar de ver a las materias como compartimentos estancos, y trabajarlas por problemas, por proyectos, interdisciplinariamente. Tercero, capacitar profesionalmente a los docentes y a los directivos en su función. Esto requiere una nueva mirada de los docentes en cuanto a su tarea, una nueva mirada del directivo. Y, finalmente, acompañar el proyecto de vida de los alumnos. O sea, la escuela es un puntapié para lanzarlo al mundo laboral o al mundo académico, o a las dos cosas. Y entonces hay que empezar a mirar qué requieren estos dos mundos para incorporar esas habilidades, esas aptitudes en el proceso de enseñanza en la escuela.
- ¿Cómo ve a Tucumán en el proceso de cambio?
- Tucumán es una de las 20 provincias que ha puesto en marcha proyectos de cambio como la red de escuelas secundarias innovadoras, las escuelas Alfa, el programa de habilidades socioemocionales que es transversal… Tucumán es una de las provincias con más presencia en esos proyectos. Desde Nación estamos haciendo un trabajo muy articulado con las provincias. Entonces hay cambios que están emergiendo y que son precursores de lo que va a terminar de plasmarse en un proyecto de ley.
- ¿Qué papel va a tener el Consejo Federal de Educación en todo esto?
- El Consejo Federal continúa con su función de consensuar las políticas a nivel nacional a través de los ministerios provinciales, porque las escuelas son de las provincias, aunque el órgano rector sea la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano. Todas las provincias tienen representación en el Consejo Federal y desde ahora será la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, quien representará a las provincias del NOA en el Comité Ejecutivo del Consejo Federal. Este lugar es muy importante porque el Comité Ejecutivo decide la agenda de la asamblea siguiente y pone las prioridades de trabajo.
Conferencias previstas para hoy
En el marco del Congreso Provincial de Alfabetización, Innovación y Vínculos, hoy están previstas varias actividades. En salón San Martín, del hotel Catalinas, desde las 8.30 se llevará a cabo la conferencia “Pensar primero, aumentar después: IA, soberanía cognitiva en la educación”, a cargo de Pablo Aristizabal, destacado especialista en tecnologías y referente de IA aplicada a la educación.
Luego, a las 9.40, habrá una mesa panel de buenas prácticas docentes en educación digital. Se presentarán trabajos acerca del uso de fibra óptica, una revista para escribir y crear en tiempos de IA, y también un proyecto para enseñar robótica en una escuela periurbana.
Minutos después de las 10 tendrá lugar la conferencia “Alfabetización familiar: la escuela como niveladora de oportunidades”, a cargo de la directora ejecutiva de la Fundación Leer, Patricia Mejalelaty.
Más tarde, a las 14.30 se presentará “La construcción de la autoridad pedagógica entre la capacidad de escucha y la toma de decisiones pedagógicas”, a cargo de Marina Lerner, reconocida psicóloga, profesora y escritora argentina especializada en convivencia escolar y vínculos saludables dentro del ámbito educativo. A las 15.40 de desarrollará una mesa panel de buenas prácticas docentes en habilidades socioemocionales. Se presentarán casos puntuales y expondrán docentes de la escuela escuela Agrotécnica de Simoca y de la escuela infantil Soledad Ardiles Gray de Stein.