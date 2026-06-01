Las aulas tucumanas toman la palabra en un congreso de alfabetización

Las aulas tucumanas serán las protagonistas de una nueva edición del Congreso Provincial de Alfabetización, Innovación y Vínculos, que comenzará hoy y se extenderá hasta el viernes.
Bajo el lema “Conectar para Enseñar”, el encuentro reunirá a docentes, especialistas y familias en una propuesta que busca poner en circulación experiencias pedagógicas desarrolladas en distintos puntos de la provincia y generar espacios de reflexión sobre algunos de los desafíos que atraviesa hoy la educación.
Organizado por el Ministerio de Educación de Tucumán, el congreso es la continuidad de un proceso iniciado meses atrás con ateneos territoriales en los que participaron educadores de diferentes niveles y modalidades.
La programación incluye mesas de buenas prácticas vinculadas con alfabetización, habilidades socioemocionales, matemática y educación digital. Los proyectos fueron desarrollados en contextos diversos y abarcan propuestas relacionadas con robótica, mediación escolar, ciudadanía digital, alfabetización inicial, teatro, videojuegos aplicados al aprendizaje, patrimonio cultural e inclusión educativa.
Exposiciones
Entre las exposiciones previstas figuran experiencias como “Enseñar robótica en una escuela periurbana es posible”, “Minecraft y geometría: cuando el juego transforma el aula”, “De la vivencia a la convivencia. Una experiencia de mediación escolar” y “Patrimonio azucarero: pertenencia e identidad escolar implementando medios tecnológicos computacionales”.
E congreso contará con conferencias a cargo de especialistas reconocidos a nivel nacional, como Pablo Aristizábal, Carina Kaplan, Beatriz Diuk y Mabel Rodríguez.
Uno de los espacios centrales estará destinado a las familias. Bajo el título “Escuela y Familias construyendo vínculos que cuidan”, se desarrollarán mesas panel abiertas para reflexionar sobre convivencia escolar, ciudadanía digital, salud mental y estrategias para acompañar a niños y adolescentes.
El congreso concluirá con la creación de un Banco de Proyectos destinado a recopilar y sistematizar las experiencias pedagógicas compartidas durante las jornadas.