SociedadEducación

Las aulas tucumanas toman la palabra en un congreso de alfabetización

Habrá conferencias, mesas de buenas prácticas y espacios de reflexión

Las aulas tucumanas toman la palabra en un congreso de alfabetización
Hace 2 Hs

Las aulas tucumanas serán las protagonistas de una nueva edición del Congreso Provincial de Alfabetización, Innovación y Vínculos, que comenzará hoy y se extenderá hasta el viernes.

Bajo el lema “Conectar para Enseñar”, el encuentro reunirá a docentes, especialistas y familias en una propuesta que busca poner en circulación experiencias pedagógicas desarrolladas en distintos puntos de la provincia y generar espacios de reflexión sobre algunos de los desafíos que atraviesa hoy la educación.

Organizado por el Ministerio de Educación de Tucumán, el congreso es la continuidad de un proceso iniciado meses atrás con ateneos territoriales en los que participaron educadores de diferentes niveles y modalidades.

Una apuesta por la educación que Tucumán necesita

La programación incluye mesas de buenas prácticas vinculadas con alfabetización, habilidades socioemocionales, matemática y educación digital. Los proyectos fueron desarrollados en contextos diversos y abarcan propuestas relacionadas con robótica, mediación escolar, ciudadanía digital, alfabetización inicial, teatro, videojuegos aplicados al aprendizaje, patrimonio cultural e inclusión educativa.

Exposiciones

Entre las exposiciones previstas figuran experiencias como “Enseñar robótica en una escuela periurbana es posible”, “Minecraft y geometría: cuando el juego transforma el aula”, “De la vivencia a la convivencia. Una experiencia de mediación escolar” y “Patrimonio azucarero: pertenencia e identidad escolar implementando medios tecnológicos computacionales”.

E congreso contará con conferencias a cargo de especialistas reconocidos a nivel nacional, como Pablo Aristizábal, Carina Kaplan, Beatriz Diuk y Mabel Rodríguez.

Debates sobre la educación y su futuro

Uno de los espacios centrales estará destinado a las familias. Bajo el título “Escuela y Familias construyendo vínculos que cuidan”, se desarrollarán mesas panel abiertas para reflexionar sobre convivencia escolar, ciudadanía digital, salud mental y estrategias para acompañar a niños y adolescentes.

El congreso concluirá con la creación de un Banco de Proyectos destinado a recopilar y sistematizar las experiencias pedagógicas compartidas durante las jornadas.

Temas TucumánMinisterio de Educación de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo es el predio en el que la selección argentina iniciará su preparación en Kansas de cara al Mundial 2026
1

Cómo es el predio en el que la selección argentina iniciará su preparación en Kansas de cara al Mundial 2026

Cansancio, infecciones frecuentes y palidez: las señales de que tu sistema inmunitario tiene agujeros
2

Cansancio, infecciones frecuentes y palidez: las señales de que tu sistema inmunitario tiene agujeros

RidgeAlloy: la tecnología que convierte chatarra de aluminio contaminado en piezas clave para autos nuevos
3

RidgeAlloy: la tecnología que convierte chatarra de aluminio contaminado en piezas clave para autos nuevos

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico
4

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS
5

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS

Ranking notas premium
Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”
1

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

Las cinco claves de la idea para Campo Norte, el nuevo parque de Tucumán
2

Las cinco claves de la idea para Campo Norte, el nuevo parque de Tucumán

El verdadero método Scaloni: cómo hizo para que la selección argentina dejara de ser un problema
3

El verdadero método Scaloni: cómo hizo para que la selección argentina dejara de ser un problema

La web del conocimiento está en peligro
4

La web del conocimiento está en peligro

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de Sangre y arena, visita Tucumán
5

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de "Sangre y arena", visita Tucumán

Más Noticias
El mito de las megadosis de vitamina C para curar el dengue: qué dice la ciencia frente a la naturopatía

El mito de las megadosis de vitamina C para curar el dengue: qué dice la ciencia frente a la naturopatía

Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla

Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico

Tres recetas de brownie en microondas sin azúcar, sin harina y en cinco minutos

Tres recetas de brownie en microondas sin azúcar, sin harina y en cinco minutos

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de Sangre y arena, visita Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de "Sangre y arena", visita Tucumán

La soberbia: la mentira de creernos dioses y la advertencia del Papa León XIV

La soberbia: la mentira de creernos dioses y la advertencia del Papa León XIV

El transporte en Tucumán enfrenta costos récord y rutas en estado crítico: Prácticamente no hubo cambios desde los años 70

El transporte en Tucumán enfrenta costos récord y rutas en estado crítico: "Prácticamente no hubo cambios desde los años 70"

Comentarios