De Emiratos Árabes a Tucumán: los mejores dátiles de Medio Oriente llegan a la provincia como una opción diferente y saludable

Resumen para apurados
- Los empresarios Sain y Cisterna importaron por primera vez dátiles premium desde Dubái a Tucumán para ofrecer una opción gastronómica saludable y accesible en la provincia.
- A través de Panamerica Trading, la importación de la línea Date Crown garantiza trazabilidad certificada y precios accesibles tras años de gestión comercial en Medio Oriente.
- El proyecto busca afianzar los lazos comerciales y culturales con Medio Oriente, y prevé expandir la oferta gastronómica local con la futura venta de café premium importado.
Tucumán suma una propuesta innovadora a su oferta gastronómica y alimentaria. Por primera vez, la provincia recibe dátiles premium provenientes de Emiratos Árabes Unidos, considerados entre los de mayor calidad del mundo, gracias a la gestión de los empresarios tucumanos Juan Carlos Sain y Omar Cisterna, titulares de Panamerica Trading.
La firma logró introducir al mercado local la reconocida línea Date Crown, una marca líder en Medio Oriente que se destaca por la excelencia de sus productos y por un packaging de nivel internacional. La oferta incluye no sólo el tradicional dátil de la palmera datilera, sino también variedades bañadas en chocolate y otras rellenas con almendras, una combinación que une sabor, sofisticación y nutrición.
Juan Carlos Sain, quien vivió en Duabi durante 10 años y mantiene una intensa actividad comercial allí (donde cuenta con oficinas y un socio local, Essa Al Ghurair) destacó la importancia de acercar a Tucumán productos de máxima calidad.
"Los dátiles de Emiratos Árabes son reconocidos mundialmente por ser los de mejor calidad. Existen productos que llegan desde otros mercados, como Argelia o Egipto, pero nosotros apostamos a traer el dátil premium, el que consumen los mercados más exigentes. Queremos que los tucumanos tengan la oportunidad de disfrutar un producto de excelencia y conocer la verdadera calidad de este fruto", señaló.
Sain remarcó además que uno de los aspectos fundamentales de la operación es la trazabilidad del producto. "La procedencia de estos dátiles está completamente certificada. Cumplen con todas las exigencias aduaneras, sanitarias y de control de calidad. El consumidor sabe exactamente qué está comprando y de dónde proviene el producto. Eso genera confianza y garantiza estándares internacionales", explicó.
La llegada de la línea Date Crown representa un hecho inédito para Tucumán, ya que es la primera vez que productos de estas características desembarcan en la provincia con certificaciones de origen, controles de calidad internacionales y una presentación premium.
Por su parte, Omar Cisterna destacó que la calidad no implica necesariamente precios inaccesibles.
"Muchas veces se piensa que un producto importado o premium está reservado para unos pocos. En este caso no es así. Hemos trabajado para que estos dátiles tengan precios accesibles y puedan llegar a todos los bolsillos de los tucumanos. Queremos que más personas descubran sus beneficios y puedan incorporarlos a su alimentación diaria", afirmó.
Un fruto con importantes beneficios para la salud
Además de su prestigio internacional, los dátiles son considerados un alimento altamente nutritivo. Constituyen una fuente natural de energía gracias a sus azúcares naturales, contienen fibra que favorece el funcionamiento del sistema digestivo y aportan minerales esenciales como potasio, magnesio, calcio y hierro.
También poseen antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo, contribuyen al correcto funcionamiento muscular y pueden formar parte de una alimentación saludable y equilibrada. Por sus características nutricionales, son especialmente valorados por deportistas, estudiantes y personas que buscan alternativas naturales para complementar su dieta.
Con esta iniciativa, Panamerica Trading acerca a Tucumán un producto emblemático de Medio Oriente, combinando tradición, calidad certificada y precios accesibles para que cada vez más consumidores puedan disfrutar de uno de los frutos más apreciados del mundo.
El fin de lo desconocido
Más allá del aspecto comercial, Sain y Cisterna consideran que la llegada de estos productos también representa una oportunidad para acercar a los tucumanos a una región del mundo que durante mucho tiempo resultó lejana y poco conocida.
Ambos empresarios entienden que el creciente vínculo entre Argentina y los países árabes se vio fortalecido en los últimos años, especialmente a partir de la realización del Mundial de Qatar 2022, que despertó un gran interés por la cultura, las costumbres y la gastronomía de Medio Oriente.
"Creemos que este tipo de iniciativas ayudan a derribar distancias culturales. Para muchos tucumanos, los Emiratos Árabes Unidos son lugares que parecen muy lejanos, pero cuando uno conoce sus productos, sus tradiciones y la calidad de lo que producen, empieza a comprender mejor esa parte del mundo", señaló Sain.
En la misma línea, Cisterna sostuvo que el intercambio comercial puede convertirse en una herramienta para generar mayor conocimiento mutuo. "El Mundial de Qatar acercó mucho la cultura árabe a los argentinos. Nosotros pensamos que estos negocios y estos productos pueden contribuir a que ese acercamiento continúe, permitiendo que los tucumanos conozcan más sobre una región con una enorme historia, desarrollo y tradición", expresó.
Para los empresarios, la llegada de los dátiles Date Crown no sólo abre una nueva alternativa de consumo en Tucumán, sino que también tiende puentes entre culturas distantes geográficamente pero cada vez más conectadas a través del comercio, la gastronomía y el intercambio de experiencias.
Y café también...
La apuesta de Panamerica Trading no se limita a los dátiles. Según adelantaron Sain y Cisterna, también se comercializa en Tucumán el Café Karam, una de las marcas más importantes y reconocidas de la región asiática y africana. Los empresarios consideran que esta incorporación permitirá ampliar las opciones para los consumidores tucumanos, acostumbrados principalmente a las variedades de café que llegan desde Brasil y otros mercados tradicionales de Sudamérica.
"La idea es que los tucumanos puedan descubrir nuevos sabores y nuevas tradiciones. Así como estamos acercando los mejores dátiles de Dubái, también queremos que conozcan uno de los cafés más prestigiosos de Oriente. Creemos que existe un público interesado en probar productos diferentes y de gran calidad", señalaron.
De esta manera, Panamerica Trading continúa fortaleciendo los vínculos comerciales entre Tucumán y los Emiratos Árabes Unidos, acercando a la provincia alimentos emblemáticos de una de las regiones con mayor crecimiento económico y desarrollo del mundo, y generando nuevas oportunidades de intercambio cultural y gastronómico.