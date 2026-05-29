De Emiratos Árabes a Tucumán: los mejores dátiles de Medio Oriente llegan a la provincia como una opción diferente y saludable

"Los dátiles de Emiratos Árabes son reconocidos mundialmente por ser los de mejor calidad. Existen productos que llegan desde otros mercados, como Argelia o Egipto, pero nosotros apostamos a traer el dátil premium, el que consumen los mercados más exigentes. Queremos que los tucumanos tengan la oportunidad de disfrutar un producto de excelencia y conocer la verdadera calidad de este fruto", señaló.