Jaldo se reunirá con gobernadores del Norte Grande y ministros nacionales

Jaldo anticipó que la agenda con los ministros incluirá la situación de la coparticipación federal. "Ha mostrado un repunte en Tucumán debido a la recaudación del impuesto a las ganancias, aunque aún no se ha recuperado completamente el nivel de años anteriores", explicó. También abordará obra pública nacional: vivienda, escuelas y rutas. "Tucumán tiene 600 kilómetros de rutas nacionales que requieren atención por parte del gobierno nacional", precisó el mandatario.