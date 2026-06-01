Política

Jaldo se reunirá con gobernadores del Norte Grande y ministros nacionales

El encuentro será en la sede del Consejo Federal de Inversiones y mantener.

Jaldo compartirá la mesa con los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, Formosa, La Rioja, Misiones y Corrientes, además de representantes de Santiago del Estero.
Jaldo compartirá la mesa con los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, Formosa, La Rioja, Misiones y Corrientes, además de representantes de Santiago del Estero.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunirá este martes en Buenos Aires con mandatarios del Norte Grande y ministros nacionales para coordinar políticas y fondos federales.
  • El encuentro en el CFI abordará la reforma del régimen de Zona Fría para gas, la coparticipación federal tras la suba de Ganancias y el financiamiento de obras viales y escolares.
  • El encuentro busca consensuar una postura legislativa sobre subsidios y reactivar obras públicas clave, definiendo la relación fiscal futura entre las provincias y la Nación.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo viajará este martes a Buenos Aires para participar en una reunión del Norte Grande en la sede del Consejo Federal de Inversiones y mantener encuentros con el ministro del Interior, Daniel Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Jaldo compartirá la mesa con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y representantes de Santiago del Estero.

El encuentro se enmarca en la discusión sobre la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el gobierno nacional, que busca revisar la ampliación del esquema de subsidios al gas sancionada en 2021. Los mandatarios analizarán una posición común frente al debate legislativo.

Jaldo anticipó que la agenda con los ministros incluirá la situación de la coparticipación federal. "Ha mostrado un repunte en Tucumán debido a la recaudación del impuesto a las ganancias, aunque aún no se ha recuperado completamente el nivel de años anteriores", explicó. También abordará obra pública nacional: vivienda, escuelas y rutas. "Tucumán tiene 600 kilómetros de rutas nacionales que requieren atención por parte del gobierno nacional", precisó el mandatario.

Temas Osvaldo JaldoDiego SantilliGildo InsfránGustavo SaenzLuis CaputoHugo PassalacquaRicardo QuintelaRaúl Jalil (Catamarca)
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