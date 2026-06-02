Diseñado por César Pelli, el museo de Lola Mora en Jujuy ya es un hecho

- Pensar que Pelli aceptaría este encargo era un enorme desafío: estaba trabajando en proyectos en todo el mundo. Se armó la carpeta “con un poco de trampa”; por ejemplo, se agregó un centro de convenciones para llegar a los 15.000 m² mínimos que aceptaba el estudio para hacer sus proyectos. Pero lo que terminó de entusiasmar a Pelli fue la reunión con el entonces gobernador Gerardo Morales en New Haven, donde le presentaron un libro sobre Lola. César no había construido en el norte argentino -tuvo proyectos para Tucumán que no se ejecutaron- y este fue su legado cerca de las yungas que lo vieron nacer. Aceptó rendirle homenaje sin saber siquiera que había dejado seis esculturas en Jujuy.