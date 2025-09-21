Secciones
SociedadARTE E HISTORIA

La genialidad de Lola Mora trasciende el tiempo, en viejas fotos o recreadas con IA

Se cumple un nuevo aniversario del emplazamiento de la estatua de Juan Bautista Alberdi, homenaje que los tucumanos podemos admirar en la plaza que lleva su nombre. Detrás de esa magnífica obra de la tucumana se tejió una trama que refleja las tensiones y complejidades de la época.

EL AÑO SIGUIENTE. Esta foto guardada en el Archivo General de la Nación la muestra en su taller romano en 1905, un año después de los sucesos narrados en la nota. EL AÑO SIGUIENTE. Esta foto guardada en el Archivo General de la Nación la muestra en su taller romano en 1905, un año después de los sucesos narrados en la nota.
Sebastián Rosso
Por Sebastián Rosso Hace 3 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Inteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada
1

El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

El verano en que me enamoré, la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?
2

"El verano en que me enamoré", la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?

Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial
3

Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video
4

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película El último duelo: ¿hasta cuándo podrás verla?
5

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película "El último duelo": ¿hasta cuándo podrás verla?

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?
6

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?

Más Noticias
Una tucumana conquistó el Kilimanjaro, la cumbre conocida como El techo de África

Una tucumana conquistó el Kilimanjaro, la cumbre conocida como "El techo de África"

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!

Cristina Kirchner criticó la política económica de Milei: “¡Qué olor a default!"

¿Cuál es la reconocida pasta dental que sigue prohibida por la Anmat y por qué?

¿Cuál es la reconocida pasta dental que sigue prohibida por la Anmat y por qué?

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Un joven murió tras una agresión a la salida de un boliche en la zona de la plazoleta Mitre

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Alerta naranja por tormentas: la mitad del país espera fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad”

Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

Qué hacer el sábado 20 de septiembre en San Miguel de Tucumán

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

De sus 309 barrios, la Capital se reduciría a 20 distritos

Comentarios