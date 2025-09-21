La genialidad de Lola Mora trasciende el tiempo, en viejas fotos o recreadas con IA
Se cumple un nuevo aniversario del emplazamiento de la estatua de Juan Bautista Alberdi, homenaje que los tucumanos podemos admirar en la plaza que lleva su nombre. Detrás de esa magnífica obra de la tucumana se tejió una trama que refleja las tensiones y complejidades de la época.
EL AÑO SIGUIENTE. Esta foto guardada en el Archivo General de la Nación la muestra en su taller romano en 1905, un año después de los sucesos narrados en la nota.
