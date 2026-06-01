Se multiplican las pistas para aviones con droga por la falta de controles y de registros

Pistas clandestinas

¿Qué pasa con las pistas clandestinas? Ese es el nuevo dilema al que se enfrentan las autoridades. Los narcos pueden utilizar cualquier terreno sólido para aterrizar sus avionetas o elegir un campo alejado para “bombardear” la cocaína. En la reunión del Consejo de Seguridad Interior NOA se dejó en claro que no existe un registro de las zonas que podrían estar siendo utilizadas por los narcos. La Nación tampoco les informó a los gobernadores de la región sobre algún plan para abordar esta problemática.