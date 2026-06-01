Feriados de Junio: una provincia tendrá un día de descanso extra este mes

El mismo 17 se celebra el Año Nuevo Islámico, pero esta fecha alcanzará solamente a la comunidad musulmana. El segundo feriado del mes, con alcance generalizado, será el del 20, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano o Día de la Bandera. Pero la efemérides coincidirá con un sábado, por lo que no tendrá injerencia en la mayoría de las actividades.