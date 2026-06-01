Feriados de Junio: una provincia tendrá un día de descanso extra este mes

Resumen para apurados
- Salta decretó un feriado extra el miércoles 17 de junio en conmemoración de Martín Miguel de Güemes, lo que reducirá la semana laboral de la provincia a tres días hábiles.
- Bajo la Ley 5.032/1976, el 17 de junio será feriado público y no laborable privado en Salta, sumándose al feriado nacional trasladado al lunes 15 por el prócer norteño.
- Esta medida generará un impacto diferencial en la actividad económica y turística de Salta respecto al resto del país, consolidando una de las semanas más cortas del año.
Restan solo 14 días para que los argentinos se reencuentren con un feriado. El calendario de junio tiene tres efemérides marcadas, pero solo dos de ellas impactarán en todo el país. Además, una sola provincia tendrá un día de descanso extra, lo que dará lugar a una de las semanas con menos días hábiles del mes.
Los feriados nacionales que dispuso el Gobierno de la Nación para junio son dos. El primero conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Aunque la fecha original es el 17 de junio, se trasladará al lunes anterior. De este modo, se formará un fin de semana largo que incluirá el sábado 13, domingo 14 y lunes 15.
El mismo 17 se celebra el Año Nuevo Islámico, pero esta fecha alcanzará solamente a la comunidad musulmana. El segundo feriado del mes, con alcance generalizado, será el del 20, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano o Día de la Bandera. Pero la efemérides coincidirá con un sábado, por lo que no tendrá injerencia en la mayoría de las actividades.
Un descanso más en junio para una sola provincia
La memoria del General Martín Miguel de Güemes tiene especial importancia para el norte argentino, en particular, para Salta. El prócer nació en la provincia en 1785 y fue considerado su primer gobernador, con un cargo ocupado entre 1815 y 1821. Su estrategia en las guerras de las que participó fue clave para lograr la Independencia argentina.
Por esta razón, los pobladores de Salta podrán aprovechar al máximo la semana de su conmemoración. No solo tendrán los dos feriados de la semana –lunes 15 y sábado 20–, sino que el Gobierno provincial dispuso que las celebraciones continúen un día más.
En consonancia con la Ley Provincial 5.032/1976, el miércoles 17 también será feriado en Salta. Según el diario El Tribuno, “la administración pública local no trabajará en esa jornada, pero para el ámbito laboral privado será considerada como ‘día no laborable’”.
La tercera semana de junio, por lo tanto, tendrá solo tres días hábiles para los salteños: el martes 16, el jueves 18 y el viernes 19.