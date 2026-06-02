Se habla de suicidio a edades cada vez más tempranas

No obstante, los especialistas señalan que la preocupación no pasa únicamente por los casos consumados, sino también por la creciente circulación de ideas vinculadas a la muerte entre chicos que no necesariamente desean morir, pero encuentran en esas expresiones una forma de manifestar sufrimiento. Entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron más de 22.000 casos relacionados con comportamientos suicidas, de los cuales el 94% correspondió a intentos que no terminaron en muerte.