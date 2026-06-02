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Se habla de suicidio a edades cada vez más tempranas

El fenómeno está atravesado por las transformaciones digitales, la exposición temprana a contenidos violentos y la creciente dificultad para gestionar el malestar emocional.

Se habla de suicidio a edades cada vez más tempranas
Hace 5 Hs

La palabra “suicidio” dejó de ser ajena para muchos niños y adolescentes argentinos. Lo que años atrás era una expresión excepcional, hoy aparece con mayor frecuencia frente al enojo, la frustración o la angustia. Especialistas en salud mental advierten que el fenómeno está atravesado por las transformaciones digitales, la exposición temprana a contenidos violentos y la creciente dificultad para gestionar el malestar emocional.

Según datos oficiales, el suicidio es actualmente la segunda causa de muerte entre personas de 10 a 19 años en Argentina. En los últimos 25 años, la mortalidad por esta causa entre adolescentes llegó a triplicarse. Solo en 2023, los menores de 20 años representaron el 11,6% de los suicidios registrados en el país.

No obstante, los especialistas señalan que la preocupación no pasa únicamente por los casos consumados, sino también por la creciente circulación de ideas vinculadas a la muerte entre chicos que no necesariamente desean morir, pero encuentran en esas expresiones una forma de manifestar sufrimiento. Entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron más de 22.000 casos relacionados con comportamientos suicidas, de los cuales el 94% correspondió a intentos que no terminaron en muerte.

Parte de la normalidad

En diálogo con revista Noticias, la psicopedagoga Candela Astudillo observa que frases relacionadas con “querer morir” o “matarse” aparecen cada vez con más frecuencia en edades tempranas. “Son expresiones que están socialmente más naturalizadas que antes. Ante situaciones de enojo, frustración o desgano empiezan a aparecer como parte de la normalidad”, explica.

La especialista vincula este fenómeno con la presencia constante de plataformas digitales en la vida cotidiana. Según sostiene, muchos niños acceden a contenidos que incluyen violencia, autolesiones, muerte o desafíos peligrosos, incorporando esos lenguajes como algo habitual.

Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

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El psicólogo Francisco Laure coincide en que el término suicidio aparece cada vez más temprano. “A veces usan palabras con mucha liviandad porque las escuchan en redes o consumos digitales, pero no necesariamente entienden en profundidad lo que implican”, señala.

El riesgo, advierte, es que el suicidio comience a instalarse como una respuesta posible frente a los problemas de la vida.

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