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Club LA GACETA y Marathon Deportes, un vínculo que fue más allá de las promociones comerciales

Más de una década de relación, beneficiando a quienes nos eligen e invitando a participar de la vida deportiva.

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Hace 6 Hs

La historia entre Marathon Deportes y Club LA GACETA comenzó desde los inicios del programa de beneficios y, a 13 años del inicio, esa alianza continúa consolidándose como una de las más fuertes y reconocidas del mercado tucumano.

Desde la firma deportiva, destacan que formar parte de la comunidad de Club LA GACETA no solo permitió potenciar el posicionamiento de la marca, sino también construir un vínculo cercano y sostenido con miles de clientes que hoy identifican a Marathon como una de las primeras opciones a la hora de elegir productos deportivos que siguen las últimas tendencias.

A lo largo de estos años, la relación entre Marathon Deportes y LA GACETA fue mucho más allá de las promociones comerciales. Ese trabajo conjunto ayudó a fortalecer una comunidad unida por el deporte, la experiencia compartida y la cercanía con el consumidor tucumano.

Hoy, los socios de Club LA GACETA cuentan con un beneficio del 20% de descuento de lunes a jueves en todas las sucursales de Marathon Deportes, una propuesta que se mantiene como uno de los grandes diferenciales de la marca. Cientos de tucumanos ya aprovechan las promociones y eligen a Marathon para sus compras deportivas.

“Felicitamos a Club LA GACETA por estos 13 años y por la comunidad que lograron construir”, expresaron desde Marathon.

Con más de 30 años de trayectoria en Tucumán, Marathon Deportes apuesta a combinar primeras marcas, variedad y cercanía con el cliente. Como empresa local, conocen de cerca las necesidades del consumidor tucumano y trabajan para ofrecer no solo productos, sino también confianza, experiencia y una comunidad alrededor del deporte y la moda.

La empresa participó activamente en distintas iniciativas organizadas junto al medio, desde carreras deportivas hasta eventos vinculados a innovación sostenible y actividades especiales durante el Mundial de Fútbol. Este año, el gran evento futbolístico que convoca a todos los argentinos no será la excepción.

De cara a los próximos meses, Marathon anticipa nuevas propuestas pensadas para acompañar el consumo y las fechas especiales. Entre ellas se destacan los productos oficiales de AFA, disponibles también con el beneficio de Club LA GACETA, que durante estas semanas incluyen un packaging especial.

Los argentinos se acercan cada vez más a una de las efemérides más especiales que reúne a la familia completa. Marathon y Club LA GACETA te acompañan una vez más. Para este Día del Padre, podrás encontrar indumentaria y artículos de clubes como Atlético Tucumán, San Martín, River y Boca, junto a opciones deportivas y urbanas para todos los estilos.

A esto se suman promociones bancarias durante junio con Macro, Santander, Galicia y muchas más. Además los usuarios de Mercado Pago también podrán acceder todos los días a seis cuotas sin interés, ampliando las alternativas de financiación para todos sus productos.

Encontrá todas las novedades en cualquiera de los locales físicos de Marathon y también en su página: www.marathon.com.ar.

Contacto

IG/marathondeportes

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