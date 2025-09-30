Suicidio adolescente: el rol de adultos, docentes y jóvenes frente al dolor silencioso que circula en las redes

José Farhat, secretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de Tucumán, alertó sobre los riesgos invisibles que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. “Venimos teniendo una serie de casos que generan mucha preocupación y que deberían ponernos a todos en alerta”, señaló en una charla con LA GACETA.