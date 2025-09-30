Suicidio adolescente: el rol de adultos, docentes y jóvenes frente al dolor silencioso que circula en las redes

José Farhat, secretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de Tucumán, alertó sobre los riesgos invisibles que enfrentan niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. “Venimos teniendo una serie de casos que generan mucha preocupación y que deberían ponernos a todos en alerta”, señaló en una charla con LA GACETA.
Farhat destacó cómo el diseño persuasivo de plataformas digitales, los algoritmos y la viralización rápida de contenidos pueden exponer a los jóvenes a situaciones de riesgo. “Un hecho de violencia digital entre pares puede generar una herida invisible, que no se percibe si no estamos acompañando”, explicó.
El secretario aclaró la importancia de que los adultos reconozcan que no solo son usuarios de tecnología, sino también responsables de guiar y proteger a los menores. “Tenemos que enseñar a los chicos a salir de la burbuja que crean los algoritmos, desarrollar pensamiento crítico y conciencia de su salud digital”, agregó.
Enfatizó, además, que no basta con que los jóvenes sepan usar dispositivos o aplicaciones. “Necesitamos abordar varias dimensiones: ética, identidad digital y la construcción de comunidad. Los adultos deben acompañar y prevenir, porque la viralización de una foto puede producir un daño más rápido que en el mundo físico”.
El secretario también abordó el impacto de la soledad y la hiperconexión. Citando datos de UNICEF, señaló que cuatro de cada diez jóvenes se conectan para combatir la sensación de aislamiento. “La tecnología no es neutral. Nos vincula, nos relaciona y también influye en nuestras emociones: alegría, miedo, angustia o soledad”, explicó.
Sobre la responsabilidad de los adultos, Farhat remarcó que las prácticas de compartir imágenes sin reflexión también generan vulnerabilidad. “Si los adultos aceptamos ciertos comportamientos, los chicos interpretan que están permitidos. Por eso trabajamos en pedagogías del cuidado, ciudadana y resolutiva de conflictos, para acompañar en lo digital”, afirmó.
Finalmente, explicó la necesidad de alfabetización digital desde edades tempranas y la regulación del uso de dispositivos. “Niños de cuatro años ya usan celulares de manera cotidiana. Sin un marco de referencia y acompañamiento, el riesgo se incrementa. Este es un tema global: Francia, España y Australia ya discuten límites para proteger a los jóvenes”, concluyó.