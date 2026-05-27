El truco de moda que arrasa en redes y transforma cualquier look este invierno 2026

Cómo sumar esta tendencia a tus looks

Esta propuesta de diseño abarca desde suéteres tejidos hasta camperas livianas, buzos de corte amplio y bufandas de gran longitud. El objetivo principal radica en transformar la prenda de abrigo en un accesorio central del conjunto, despojándola de su función estrictamente utilitaria contra las bajas temperaturas. De este modo, prendas sencillas como un pantalón de mezclilla recto y una camiseta blanca adquieren un aspecto sofisticado al incorporar este complemento sobre el torso, un efecto que se replica al utilizar gabardinas, abrigos largos o indumentaria deportiva.