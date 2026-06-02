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De la pantalla a la eternidad: los 100 años de Marilyn Monroe

Hollywood celebra el centenario de Marilyn Monroe con exposiciones, proyecciones y una subasta de objetos personales en Los Ángeles.

CONCURSO. Miles de personas en Palm Springs, California durante un evento de “parecidos a Marilyn Monroe” en el que buscaban un récord Guiness. fotos de afp
CONCURSO. Miles de personas en Palm Springs, California durante un evento de “parecidos a Marilyn Monroe” en el que buscaban un récord Guiness. fotos de afp
Hace 5 Hs

La rubia explosiva del cine Marilyn Monroe cumplió 100 años ayer, y el mismo Hollywood que la inmortalizó lo festeja con rosas, proyecciones de sus películas y hasta un pastel.

Los fans de la actriz planean cantarle “Feliz cumpleaños” en el histórico Teatro Chino, un símbolo de la edad de oro del cine estadounidense y un popular destino turístico.

Cien rosas y un pastel serán colocados en el lugar, donde las huellas de Monroe están inmortalizadas junto a las de Jane Russell, su compañera de reparto en “Los caballeros las prefieren rubias” (1953).

“Tuve una extraña sensación cuando por fin pisé ese cemento fresco”, dijo Monroe en aquella ceremonia. “Supe con certeza lo que significaba para mí: que casi todo es posible”.

Los homenajes comenzaron el domingo, cuando el Museo de la Academia inauguró “Marilyn Monroe: Icono de Hollywood”.

EN LOS ÁNGELES. Turistas ingresan a la muestra de Marilyn Monroe en el museo de la Academia de los Oscars, en Estados Unidos. EN LOS ÁNGELES. Turistas ingresan a la muestra de Marilyn Monroe en el museo de la Academia de los Oscars, en Estados Unidos.

Además de proyecciones especiales de la prolífica filmografía de la estrella -incluidas “Niágara” (1953), “La comezón del séptimo año” (1955), “Con faldas y a lo loco”(1959) y “Vidas rebeldes” (1961)-, en la muestra abierta hasta febrero de 2027 hay cientos de piezas originales, algunas expuestas por primera vez.

Uno de los elementos destacados es el vestido rosa que Monroe lució durante su icónica interpretación de “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” en “Los caballeros las prefieren rubias”.

También habrá oportunidad de adquirir objetos vinculados a la artista en la subasta “100 años de Marilyn”, organizada por la casa Julien’s Auctions.

OTROS ATUENDOS. En el museo se exxhiben vestidos icónicos de Marilyn, además del tradicional blanco con el que se la conoce. OTROS ATUENDOS. En el museo se exxhiben vestidos icónicos de Marilyn, además del tradicional blanco con el que se la conoce.

Fotografías inéditas, un guión con anotaciones de su última producción, el inacabado cortometraje “Something’s Got to Give”, y objetos personales, como recetas escritas a mano y artículos de maquillaje, forman parte del inventario de 185 lotes que irá al martillo el 4 de junio.

Carrera meteórica

Marilyn Monroe nació en Los Ángeles el 1 de junio de 1926. Tuvo una infancia inestable, que transcurrió entre orfanatos y hogares temporales, y se casó por primera vez a los 16 años.

Su primer contacto con el mundo del espectáculo fue en 1944, mientras trabajaba en una fábrica, cuando un fotógrafo llegó para retratar a las mujeres en las líneas de producción en una campaña para levantar los ánimos en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

FOTOS Y MEMORABILIA. Una mujer observa algunos de los cuadros colgados en la muestra del museo. FOTOS Y MEMORABILIA. Una mujer observa algunos de los cuadros colgados en la muestra del museo.

Poco después se lanzó al mundo del modelaje, se divorció de su esposo y tomó una decisión que marcaría la historia: decolorarse el cabello castaño por el rubio platinado con el que saltó al estrellato.

Consiguió su primer contrato con Fox y, a los 30 años, ya se había consolidado como una estrella mundial.

Detrás de bambalinas, Monroe fundó su propia productora, asistió al prestigioso Actors Studio en Nueva York e incluso desafió a los estudios.

En la década de 1950, mientras estaba bajo contrato con 20th Century Fox, se negó a actuar en la adaptación del musical “The Girl in Pink Tights”, por considerar su guión mediocre y su salario tres veces inferior a su colega de pantalla, Frank Sinatra.

INMORTALIZADA. La estatua de Marilyn Monroe se encuentra en el Downtown Park de Palm Springs, en California. INMORTALIZADA. La estatua de Marilyn Monroe se encuentra en el Downtown Park de Palm Springs, en California.

Más de medio siglo antes de que el movimiento #MeToo sacudiera la industria del entretenimiento a nivel mundial, Monroe denunció a los “lobos” de Hollywood que merodeaban al talento femenino: falsos agentes o productores que maniobraban para obtener favores sexuales.

La artista, que enamoró a la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, y le cantó el “Feliz cumpleaños” al presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden, falleció en 1962, a los 36 años, por una sobredosis de barbitúricos.

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