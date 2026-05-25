Un ex participante de La Voz Argentina acusó a Luck Ra de incumplir una promesa

Resumen para apurados
- El ex participante de La Voz Argentina Michael Giménez acusó públicamente al cantante Luck Ra de incumplir la promesa de invitarlo a cantar en su show de Vélez en octubre de 2025.
- Tras eliminar a Giménez en el programa de Telefe, Luck Ra intentó compensarlo prometiendo en vivo que cantaría en su gran concierto de Vélez, pero la invitación nunca se concretó.
- La revelación generó gran repercusión en redes sociales y reavivó la polémica sobre la relación de Luck Ra con sus exdirigidos, sumando tensiones tras otros desplantes recientes.
Michael Giménez, una de las revelaciones de la edición 2025 de La Voz Argentina, decidió romper el silencio y contar una situación que hasta ahora permanecía detrás de escena. El cantante mendocino aseguró que Luck Ra nunca cumplió una promesa que le hizo en vivo durante el programa.
La revelación ocurrió en una entrevista con el ciclo Fuera de Lugar, emitido por El Siete Mendoza. Allí, Giménez recordó uno de los momentos más comentados del reality: la invitación pública que le hizo Luck Ra para cantar junto a él en el estadio Vélez Sarsfield.
La historia se remonta a agosto de 2025, durante las batallas del certamen emitido por Telefe. En aquella instancia, Michael Giménez y Pablo Galve, ambos integrantes del equipo de Luck Ra, protagonizaron uno de los cruces más parejos de la temporada.
Tras la presentación, el coach intentó salvar a los dos participantes. Sin embargo, el conductor Nico Occhiato le recordó que esa posibilidad solo podía utilizarse una vez en el programa y que ya había sido aplicada anteriormente.
En medio de la tensión, el jurado improvisó una supuesta “regla Luck Ra” que le permitía conservar a ambos concursantes, aunque con la condición de eliminar a cuatro participantes en futuras batallas. Finalmente, el cantante decidió respetar el reglamento y eligió a un solo participante, lo que dejó a Michael fuera de competencia.
Intentando compensar la situación, Luck Ra realizó una promesa al aire que fue celebrada por el público y por el propio Occhiato: invitó a Michael Giménez y a Pablo Galve a cantar junto a él en el show que tenía previsto para el 4 de octubre de 2025 en el estadio Vélez Sarsfield, una de las fechas más importantes de su carrera.
“¡Los dos van a cantar en el Vélez de Luck Ra!”, exclamó entonces Nico Occhiato en plena emisión.
Sin embargo, según contó Giménez, esa invitación nunca se concretó. “Se acercaba la fecha y por ahí digo: ‘Che, no creo que ya nos llame’. Esta promesa quedó ahí como en la nube volando”, relató el cantante mendocino.
“Uno no puede defenderse, no puede hacer mucho más que decir: ‘Qué lindo hubiera sido si hubiese pasado’. Y yo me pregunté: ‘Che, ¿expongo esta situación o no de que Luck Ra nunca me llamó al Vélez?’”, agregó.
Durante la entrevista, Michael también recordó cómo vivió aquel momento. “Fue muy loco lo que pasó. Cuando él se equivoca en esa decisión, que a mí me juega la salida del concurso, él como para solucionar un poco la situación nos invita al estadio Vélez a cantar en su show, cosa que nunca se cumplió después”, expresó.
La confesión generó repercusión en redes sociales y volvió a poner el foco sobre la relación de Luck Ra con algunos participantes de La Voz Argentina. El artista cordobés ya había protagonizado otro episodio reciente fuera del certamen luego de dejar de seguir en redes sociales a Nicolás Behringer, quien también formó parte de su equipo durante el programa.
Más allá de la polémica, Michael Giménez también quedó en el recuerdo del público por otro de los momentos más emotivos de la temporada. Durante su paso por el reality, sorprendió a todos al pedirle casamiento a su novia en vivo.
Luego de interpretar “Tirá para arriba”, de Miguel Mateos, el cantante se arrodilló frente a su pareja y le propuso matrimonio. Ella, emocionada y entre lágrimas, lo abrazó y respondió: “Él ya sabe la respuesta. Obvio que sí”.