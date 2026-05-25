Un ex participante de La Voz Argentina acusó a Luck Ra de incumplir una promesa

Intentando compensar la situación, Luck Ra realizó una promesa al aire que fue celebrada por el público y por el propio Occhiato: invitó a Michael Giménez y a Pablo Galve a cantar junto a él en el show que tenía previsto para el 4 de octubre de 2025 en el estadio Vélez Sarsfield, una de las fechas más importantes de su carrera.