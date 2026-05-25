El duro relato de Beto Casella sobre la lucha de su nieto por sobrevivir

Incluso reveló que solía bromear con su hijo Juan Pablo para que agrandara la familia. “Un poco que yo le estaba reclamando a Juampi sobre todo, que está en pareja hace más tiempo. ‘Che, loco, dale, tengan un chico. No me quiero ir de este plano sin vivir esa experiencia’, le decía. Así que ya me dieron tres”, concluyó entre risas y emoción.