El duro relato de Beto Casella sobre la lucha de su nieto por sobrevivir

Resumen para apurados
- Beto Casella reveló detalles del dramático nacimiento de su nieto Gabriel, quien sobrevivió tras nacer con solo cinco meses de gestación en plena pandemia.
- Gabriel nació sin órganos desarrollados y luchó por su vida en la neonatología del Hospital Italiano de San Justo, superando un diagnóstico inicial sumamente crítico.
- Hoy, a los cinco años, Gabriel superó las secuelas de su prematurez extrema; su abuelo celebra su feliz desarrollo y comparte su emoción al consolidarse como abuelo.
Beto Casella, reconocido por su estilo irreverente y su humor ácido en la televisión argentina, dejó de lado por un momento su perfil habitual y abrió su corazón para compartir una de las experiencias más difíciles y emotivas que atravesó su familia.
En una entrevista con Nico Peralta, el conductor reveló detalles inéditos sobre el nacimiento de su nieto Gabriel, quien llegó al mundo en plena pandemia en condiciones extremas y con un pronóstico poco alentador.
“¡Sí! Eso me fascina. Es espectacular. Están los mellizos, Milena y Fede, que son bebés de pocos meses y antes llegó Gaby, que nació prematuro. Nació a los cinco meses. Fue tremendo. Hay pocos chicos que viven en esa situación”, expresó Casella.
El conductor también recordó que los mellizos fueron sietemesinos, aunque aclaró que la situación de Gabriel fue todavía más delicada. “Lo de Gaby fue un milagro, porque nació sin muchos órganos desarrollados en la panza”, relató con una mezcla de angustia y admiración.
Según explicó, el pequeño debió enfrentar una lucha desde el primer minuto de vida. “Los tuvo que desarrollar afuera. No sé cómo hicieron los ángeles de neonatología del Italiano de San Justo y Dios para mantenerlo con vida”, contó emocionado.
Casella reconoció además que, en ese momento, el panorama era incierto y devastador para toda la familia. “Lo normal es que no lo pase, que no sobreviva”, afirmó al recordar las primeras horas de Gabriel.
Sin embargo, contra todos los pronósticos, el niño logró salir adelante. Hoy tiene cinco años y, aunque su desarrollo fue más lento debido a las secuelas derivadas de su nacimiento prematuro, su abuelo aseguró que atraviesa una etapa feliz.
“Es un chico feliz, que todo lo fue consiguiendo más tarde, porque es como si hubiera nacido muy prematuro. Todo le fue costando un poco más, desde hablar hasta empezar a caminar. Pero hoy es un chico feliz, que lo vemos caminar y decimos: ‘Ahí va el milagro de Dios’”, expresó.
Sobre su rol como abuelo, Casella admitió que era una experiencia que esperaba con ansiedad desde hacía tiempo. “La palabra abuelo me encanta y hasta estaba un poquito apurado por serlo”, confesó.
Incluso reveló que solía bromear con su hijo Juan Pablo para que agrandara la familia. “Un poco que yo le estaba reclamando a Juampi sobre todo, que está en pareja hace más tiempo. ‘Che, loco, dale, tengan un chico. No me quiero ir de este plano sin vivir esa experiencia’, le decía. Así que ya me dieron tres”, concluyó entre risas y emoción.