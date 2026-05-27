Pata Villanueva fue internada en terapia intensiva: qué dice el primer parte médico

Resumen para apurados
- La exvedette Pata Villanueva fue ingresada el lunes en terapia intensiva del Hospital Alemán de Buenos Aires bajo estricto control médico, según informó la institución.
- Esta internación ocurre tras el grave accidente que sufrió en 2021 en Punta del Este y posteriores complicaciones digestivas que la dejaron con serias secuelas motrices.
- El estado de la artista genera gran preocupación debido a su frágil historial clínico, mientras la institución mantiene reserva absoluta sobre la evolución de su salud.
La salud de Pata Villanueva generó preocupación en las últimas horas luego de que trascendiera que permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Alemán de Buenos Aires.
La noticia fue dada a conocer este martes por la noche por la periodista Pilar Smith, quien informó que la artista había sido ingresada el lunes. Horas después, el centro médico difundió el primer parte oficial sobre su estado de salud.
“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que la paciente María del Carmen Villanueva se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestra institución, bajo estricto control clínico”, señalaron desde la institución.
Sin brindar precisiones sobre el motivo de la internación ni detalles acerca de la evolución del cuadro, el comunicado agregó: “El Hospital Alemán de Buenos Aires reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.
El delicado presente de Villanueva remite inevitablemente al grave accidente que sufrió el 14 de febrero de 2021 en su casa de Punta del Este, episodio que estuvo cerca de costarle la vida.
En aquella oportunidad, la ex vedette cayó por las escaleras de su vivienda. Aunque alcanzó a pedir ayuda, las lesiones fueron de extrema gravedad y terminó internada en terapia intensiva con riesgo de muerte.
Al día siguiente se conoció el parte médico que confirmó que había sido sometida a una intervención quirúrgica de urgencia debido a una grave lesión en el cráneo. La operación logró salvarle la vida y, semanas más tarde, pudo regresar a Buenos Aires en un avión sanitario.
Sin embargo, el proceso de recuperación estuvo atravesado por nuevas complicaciones. En octubre de ese mismo año debió ser internada nuevamente de urgencia en el Hospital Alemán por una hemorragia digestiva. Mientras era operada de divertículos, contrajo además una bacteria intrahospitalaria que volvió a ponerla al borde de la muerte.
Recién en febrero del año pasado, cuatro años después del accidente y por primera vez desde aquella internación, reapareció públicamente en una entrevista con Puro Show.
En diálogo con Matías Vázquez, contó cómo atravesaba su rehabilitación. “Estoy mejor, ya recuperé la voz, todavía no camino. Pero me estoy recuperando, haciendo la rehabilitación”, expresó entonces.
También recordó las graves secuelas que le dejó el accidente. “Me caí por la escalera y me rompí el cráneo. Entonces me operaron del cráneo dos veces y después quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo”, relató.
La actriz explicó además que atravesó un largo período de inmovilidad y rehabilitación. “No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada”, contó. Luego destacó algunos de los avances que logró con el tiempo: “Hoy ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me falta la movilidad en las piernas”.
Según había revelado en aquella entrevista, permaneció dos años y medio en cama mientras avanzaba con el tratamiento y la recuperación neurológica.