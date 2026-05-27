Pata Villanueva fue internada en terapia intensiva: qué dice el primer parte médico

La actriz explicó además que atravesó un largo período de inmovilidad y rehabilitación. “No podía hablar, no podía comer, no podía hacer nada”, contó. Luego destacó algunos de los avances que logró con el tiempo: “Hoy ya recuperé la voz, ya como bien, hablo bien, recuperé un brazo casi todo, y me falta la movilidad en las piernas”.