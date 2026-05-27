Danelik reveló cómo fue su primer encuentro íntimo con Brian Sarmiento

Resumen para apurados
- En un streaming de Telefe, Danelik Galazán detalló su primer encuentro íntimo con Brian Sarmiento tras salir de Gran Hermano, consolidando su romance fuera del reality.
- El romance comenzó dentro de la casa de Gran Hermano y se fortaleció en el exterior bajo un acuerdo de exclusividad, superando los prejuicios y críticas recibidos en redes.
- Esta relación desafía prejuicios sobre parejas trans en los medios, mientras Danelik proyecta su carrera musical en Buenos Aires y Sarmiento reingresa al reality show.
La historia entre Danelik Galazán y Brian Sarmiento comenzó frente a las cámaras de Gran Hermano Generación Dorada y rápidamente se convirtió en uno de los romances más comentados de la edición. La química entre ambos, los coqueteos y la complicidad dentro de la casa despertaron el interés de los fanáticos y, una vez terminado el reality para ella, el vínculo siguió creciendo lejos del juego.
Ahora, la influencer tucumana decidió abrir su intimidad y contar cómo fue el primer encuentro con el ex futbolista después de su salida del programa. Invitada a La Jugada, habló sin filtros sobre el reencuentro y aseguró que todo superó sus expectativas.
“Fue mejor de lo que esperaba”, confesó entre sonrisas, al recordar el momento que compartió con Sarmiento tras semanas de tensión y acercamientos dentro de la casa. “Arrancamos hablando cosas tiernas, de amor, de lo que queríamos juntos. Él hablaba y yo pensaba: ‘Dios, acá me clavan’. Se empezó a sacar la ropa, nos empezamos a dar besos y pasó. Lo que esperaba, obvio. Ahora lo extraño un montón”, relató.
La ex participante remarcó que antes del momento íntimo hubo una conversación profunda sobre los sentimientos y sobre lo que imaginaban juntos fuera del reality. Según explicó, la relación tomó una intensidad que incluso la sorprendió a ella misma. “Sabía que lo iba a extrañar, pero no me lo imaginaba”, admitió.
El romance entre la tucumana y el exfutbolista se consolidó después de la salida de ambos de la casa y, según contaron, mantienen un acuerdo de exclusividad. Días atrás, Danelik había asegurado que ninguno de los dos mantiene relaciones ni citas con otras personas mientras sostienen el vínculo, aun con Sarmiento nuevamente dentro del programa tras regresar gracias al Golden Ticket.
La relación también quedó atravesada por comentarios y cuestionamientos en redes sociales. Frente a eso, ambos decidieron responder públicamente desde la autenticidad y el afecto. Antes de volver al reality, Sarmiento fue contundente al hablar sobre las críticas recibidas por su relación con una chica trans.
“Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Entonces eso es lo que les jode. Mis sentimientos son genuinos, entonces, si a ustedes les molesta, háganse ver loco, porque les hace falta sentir un poquito de amor”, expresó el exjugador.
Mientras atraviesa este presente sentimental, Danelik también continúa enfocada en su carrera artística. La tucumana aseguró que planea quedarse en Buenos Aires para seguir apostando a su sueño de convertirse en cantante popular, aunque remarcó que mantiene un fuerte vínculo con Tucumán y con su familia.
“Mi casa siempre va a ser ahí, aunque acá tengo a todos mis amigos y la gente con la que trabajo”, contó.
La relación entre Danelik y Brian Sarmiento terminó convirtiéndose en una de las historias más comentadas por los seguidores de Gran Hermano durante esta edición. Desde los primeros acercamientos dentro de la casa, muchos fanáticos imaginaron que el romance continuaría afuera. Según dejaron en claro ambos, el primer encuentro lejos de las cámaras fue la confirmación de lo que ya venían sintiendo desde hacía tiempo.