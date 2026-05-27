Danelik reveló cómo fue su primer encuentro íntimo con Brian Sarmiento

La historia entre Danelik Galazán y Brian Sarmiento comenzó frente a las cámaras de Gran Hermano Generación Dorada y rápidamente se convirtió en uno de los romances más comentados de la edición. La química entre ambos, los coqueteos y la complicidad dentro de la casa despertaron el interés de los fanáticos y, una vez terminado el reality para ella, el vínculo siguió creciendo lejos del juego.