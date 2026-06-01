Brasil lanza créditos para que los taxistas y conductores de aplicaciones compren autos nuevos

Resumen para apurados
- Lula da Silva lanzó en San Pablo una línea de créditos de U$S 6.000 millones para que choferes de apps y taxistas compren autos nuevos y renueven la flota.
- El programa del BNDES financia unidades ecológicas de hasta USD 30.000. Además, se flexibilizaron los requisitos de edad y experiencia para los mototaxistas.
- La medida busca impulsar el empleo ante las elecciones de octubre, donde Lula compite en un escenario polarizado y con un empate técnico frente a Flávio Bolsonaro.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció una línea de crédito de hasta 30.000 millones de reales (unos U$S 6.000 millones) destinada a taxistas y conductores de aplicaciones de transporte para facilitar la compra de vehículos nuevos.
La medida se presentó en San Pablo, a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, en las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) buscará un nuevo mandato.
El programa funcionará a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y ofrecerá condiciones preferenciales para la adquisición de unidades de hasta 150.000 reales (USD 30.000). Los beneficiarios podrán comprar vehículos híbridos, eléctricos o impulsados exclusivamente por etanol.
"Lanzamos una línea extremadamente ventajosa para ustedes", afirmó Lula durante el acto, donde además alentó a los trabajadores del sector a optar por vehículos propios en lugar de alquilarlos.
Para acceder al financiamiento, los conductores deberán acreditar al menos un año de actividad y haber realizado un mínimo de 100 viajes en la misma plataforma durante ese período.
Menos requisitos para mototaxistas
Durante la misma jornada, Lula firmó otro decreto que flexibiliza las condiciones para ingresar a la actividad de mototaxista y repartidor en motocicleta.
La nueva normativa elimina exigencias como la edad mínima de 21 años y la obligación de contar con dos años de experiencia previa con licencia de conducir.
"Hay espacio para todo el mundo en este país. ¿Y cuál es el papel del Gobierno? Facilitarles la vida y no crear problemas", sostuvo el mandatario.
Contexto electoral
La iniciativa amplía un esquema de subsidios y financiamiento que el Gobierno brasileño ya aplicó para la compra de camiones y colectivos.
En paralelo, Lula intensificó su agenda pública para exhibir medidas vinculadas con empleo, educación, infraestructura y asistencia económica, en un contexto electoral cada vez más competitivo.
Según los principales sondeos, el mandatario mantiene un empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a una eventual segunda vuelta en los comicios de octubre.