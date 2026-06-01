Mundo

Brasil lanza créditos para que los taxistas y conductores de aplicaciones compren autos nuevos

El presidente de Brasil presentó una línea de financiamiento para renovar vehículos y simplificó requisitos para mototaxistas.

Brasil lanza créditos para que los taxistas y conductores de aplicaciones compren autos nuevos
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lula da Silva lanzó en San Pablo una línea de créditos de U$S 6.000 millones para que choferes de apps y taxistas compren autos nuevos y renueven la flota.
  • El programa del BNDES financia unidades ecológicas de hasta USD 30.000. Además, se flexibilizaron los requisitos de edad y experiencia para los mototaxistas.
  • La medida busca impulsar el empleo ante las elecciones de octubre, donde Lula compite en un escenario polarizado y con un empate técnico frente a Flávio Bolsonaro.
Resumen generado con IA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció una línea de crédito de hasta 30.000 millones de reales (unos U$S 6.000 millones) destinada a taxistas y conductores de aplicaciones de transporte para facilitar la compra de vehículos nuevos.

La medida se presentó en San Pablo, a menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, en las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) buscará un nuevo mandato.

El programa funcionará a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y ofrecerá condiciones preferenciales para la adquisición de unidades de hasta 150.000 reales (USD 30.000). Los beneficiarios podrán comprar vehículos híbridos, eléctricos o impulsados exclusivamente por etanol.

"Lanzamos una línea extremadamente ventajosa para ustedes", afirmó Lula durante el acto, donde además alentó a los trabajadores del sector a optar por vehículos propios en lugar de alquilarlos.

Para acceder al financiamiento, los conductores deberán acreditar al menos un año de actividad y haber realizado un mínimo de 100 viajes en la misma plataforma durante ese período.

Menos requisitos para mototaxistas

Durante la misma jornada, Lula firmó otro decreto que flexibiliza las condiciones para ingresar a la actividad de mototaxista y repartidor en motocicleta.

La nueva normativa elimina exigencias como la edad mínima de 21 años y la obligación de contar con dos años de experiencia previa con licencia de conducir.

"Hay espacio para todo el mundo en este país. ¿Y cuál es el papel del Gobierno? Facilitarles la vida y no crear problemas", sostuvo el mandatario.

Contexto electoral

La iniciativa amplía un esquema de subsidios y financiamiento que el Gobierno brasileño ya aplicó para la compra de camiones y colectivos.

En paralelo, Lula intensificó su agenda pública para exhibir medidas vinculadas con empleo, educación, infraestructura y asistencia económica, en un contexto electoral cada vez más competitivo.

Según los principales sondeos, el mandatario mantiene un empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de cara a una eventual segunda vuelta en los comicios de octubre.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da Silva
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lula recibirá radioterapia por una lesión cutánea en el cráneo

Lula recibirá radioterapia por una lesión cutánea en el cráneo

La deforestación en Brasil cae a mínimos desde 2019

La deforestación en Brasil cae a mínimos desde 2019

Un argentino fue detenido en Brasil tras decir que quería “llevar un esclavo”

Un argentino fue detenido en Brasil tras decir que quería “llevar un esclavo”

Lo más popular
Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión
1

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán
2

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina
3

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
4

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones
5

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Ranking notas premium
El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
1

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
2

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
4

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
5

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Más Noticias
Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo se pagarán desde ahora las indemnizaciones

Alerta violeta para este lunes: cuáles serán las provincias afectadas por este singular fenómeno

Alerta violeta para este lunes: cuáles serán las provincias afectadas por este singular fenómeno

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Cómo estará el clima esta semana en Tucumán: lluvia y nada de frío extremo

Cómo estará el clima esta semana en Tucumán: lluvia y nada de frío extremo

Comentarios