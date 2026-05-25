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Lula recibirá radioterapia por una lesión cutánea en el cráneo

El hospital Sirio-Libanés de San Pablo informó al presidente brasileño se le iniciará un “tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva”. El pasado 24 de abril le retiraron una lesión basocelular.

LULA. El parte médico dado a conocer por el hospital Sirio-Libanés de la ciudad de San Pablo indicó que el tratamiento al que es sometido el mandatario -que aspira a un nuevo mandato en las elecciones de octubre próximo- es “superficial y preventivo”.
LULA. El parte médico dado a conocer por el hospital Sirio-Libanés de la ciudad de San Pablo indicó que el tratamiento al que es sometido el mandatario -que aspira a un nuevo mandato en las elecciones de octubre próximo- es “superficial y preventivo”.
Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • El presidente de Brasil, Lula da Silva, comenzó este lunes en San Pablo una radioterapia preventiva tras la extirpación de una lesión de cáncer de piel en su cabeza en abril.
  • El tratamiento consta de 15 sesiones tras la extirpación de un carcinoma basocelular el 24 de abril. El mandatario mantendrá su agenda oficial sin restricciones.
  • Su salud es clave para las elecciones de octubre, donde busca un nuevo mandato frente a Flávio Bolsonaro, por lo que el mandatario intenta demostrar su plena vitalidad.
Resumen generado con IA

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva inició este lunes un tratamiento de radioterapia en el cuero cabelludo, como continuidad de un tratamiento iniciado el mes pasado después de que le fuera retirada una lesión cutánea en esa zona.

El parte médico dado a conocer por el hospital Sirio-Libanés de la ciudad de San Pablo indicó que el tratamiento al que es sometido el mandatario -que aspira a un nuevo mandato en las elecciones de octubre próximo- es “superficial y preventivo”.

La decisión fue tomada “después de que fuese retirada una lesión basocelular” el 24 de abril. Y debido a las características determinadas por la biopsia, “se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva”, añadió la institución.

La “lesión” descrita por los médicos y por la que Lula fue operado en abril era un tipo de cáncer de piel, de los más comunes y de menor gravedad.

Se trata de un carcinoma basocelular, que la dermatóloga Cristina Abdalla, a cargo de la intervención realizada en ese centro médico, consideró “común” y “causada por la exposición al sol”.

La lesión en la cabeza del presidente brasileño de 80 años era claramente visible. En algunas de sus últimas apariciones públicas, debió usar un sombrero para protegerse durante el período de recuperación, tal como ocurrió a fines de 2024, después de haber pasado por una operación de urgencia en la cabeza tras un accidente doméstico.

La información oficial precisó que, en total, serán 15 las sesiones de radioterapia que se le realizarán durante las próximas tres semanas. Durante ese período, Lula no suspenderá sus actividades oficiales y seguirá ejerciendo sus funciones con “normalidad”.

“El Presidente seguirá sus actividades diarias sin restricciones” y con acompañamiento médico, informó el texto.

El estado de salud del jefe de Estado brasileño es un asunto de interés mediático ahora que este se prepara para disputar las elecciones en las que aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

Frente a él se perfila como principal adversario en los comicios el senador Flávio Bolsonaro, de 44 años, hijo mayor del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), quien cumple en régimen domiciliario una pena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado.

Para despejar dudas sobre su estado de salud, Lula llegó a decir que la candidatura dependía de su condición física, pero últimamente declaró sentirse en forma y listo para el desafío. Inclusive, en varias de sus apariciones en redes sociales se lo vio haciendo ejercicio físico y demostrando su vitalidad.

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