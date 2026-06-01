La oposición calcula que el RIGI generará una pérdida fiscal de U$S1.800 millones por año

Los beneficios fiscales otorgados a los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) volvieron a quedar en el centro del debate entre el gobierno de Javier Milei y la oposición. Mientras la administración libertaria considera que el esquema es clave para atraer capitales y acelerar la recuperación económica, en sectores opositores advierten sobre el impacto que tendría en la recaudación tributaria.