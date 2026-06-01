La selección de Senegal detectó un extraño comportamiento de la pelota en una sede del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La selección de Senegal detectó un rebote inusualmente bajo de la pelota durante un entrenamiento en el Bank of America Stadium de Charlotte, sede del Mundial 2026.
- La advertencia ocurrió sobre el césped sintético del estadio durante un entrenamiento. Este tipo de superficie artificial es poco habitual en el fútbol internacional de élite.
- El hallazgo genera debate sobre las condiciones de juego en el Mundial 2026, ya que el comportamiento del balón podría alterar las tácticas y la dinámica de los partidos.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, una situación particular llamó la atención en una de las sedes que albergarán encuentros de la competencia. Los futbolistas de Senegal advirtieron un comportamiento inusual de la pelota durante una práctica realizada en el Bank of America Stadium, escenario ubicado en la ciudad de Charlotte.
Según señalaron los propios jugadores, el balón presenta un rebote más bajo de lo habitual sobre la superficie sintética del estadio. La observación surgió durante los entrenamientos previos al amistoso que disputaron frente a Estados Unidos, encuentro que terminó con victoria local por 3 a 2.
La particularidad rápidamente generó comentarios dentro del plantel africano debido a que este tipo de superficies no son habituales en las principales competencias internacionales. Aunque no se trata de una irregularidad reglamentaria, algunos futbolistas consideran que la respuesta de la pelota puede modificar ciertas dinámicas del juego, especialmente en acciones que dependen de los rebotes o de la velocidad de circulación.
El estadio de Charlotte será una de las sedes que recibirán partidos durante el Mundial 2026 y cuenta con una capacidad cercana a los 75 mil espectadores. Habitualmente es utilizado por los Carolina Panthers de la NFL y por el Charlotte FC de la MLS, disciplinas en las que el césped sintético es mucho más frecuente.
Interesante situaciÃ³n que se da con la selecciÃ³n de Senegal. Estan practicando en el Estadio Bank Of AmÃ©rica y NO ENTIENDEN COMO LA PELOTA PICA ASÃ ð³ pic.twitter.com/3G3XeJBBDk— Marca Zonal | Data & FÃºtbol ð (@Marca_Zonal) May 31, 2026
Una sede que ya genera debate
La observación realizada por Senegal abrió una discusión que seguramente continuará a medida que más selecciones comiencen a utilizar el escenario. Mientras tanto, los organizadores mantienen la confianza en las condiciones del estadio, que fue incluido entre las sedes oficiales por cumplir con todos los estándares exigidos para albergar competencias internacionales. Sin embargo, el comportamiento de la pelota sobre esta superficie ya se convirtió en uno de los temas curiosos de la previa del Mundial.