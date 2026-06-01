DeportesFútbol

La selección de Senegal detectó un extraño comportamiento de la pelota en una sede del Mundial 2026

La particularidad fue advertida durante un entrenamiento y podría influir en el desarrollo de los encuentros que se disputen en esa sede.

La selección de Senegal detectó un extraño comportamiento de la pelota en una sede del Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La selección de Senegal detectó un rebote inusualmente bajo de la pelota durante un entrenamiento en el Bank of America Stadium de Charlotte, sede del Mundial 2026.
  • La advertencia ocurrió sobre el césped sintético del estadio durante un entrenamiento. Este tipo de superficie artificial es poco habitual en el fútbol internacional de élite.
  • El hallazgo genera debate sobre las condiciones de juego en el Mundial 2026, ya que el comportamiento del balón podría alterar las tácticas y la dinámica de los partidos.
Resumen generado con IA

A pocos días del inicio del Mundial 2026, una situación particular llamó la atención en una de las sedes que albergarán encuentros de la competencia. Los futbolistas de Senegal advirtieron un comportamiento inusual de la pelota durante una práctica realizada en el Bank of America Stadium, escenario ubicado en la ciudad de Charlotte.

Según señalaron los propios jugadores, el balón presenta un rebote más bajo de lo habitual sobre la superficie sintética del estadio. La observación surgió durante los entrenamientos previos al amistoso que disputaron frente a Estados Unidos, encuentro que terminó con victoria local por 3 a 2.

La particularidad rápidamente generó comentarios dentro del plantel africano debido a que este tipo de superficies no son habituales en las principales competencias internacionales. Aunque no se trata de una irregularidad reglamentaria, algunos futbolistas consideran que la respuesta de la pelota puede modificar ciertas dinámicas del juego, especialmente en acciones que dependen de los rebotes o de la velocidad de circulación.

El estadio de Charlotte será una de las sedes que recibirán partidos durante el Mundial 2026 y cuenta con una capacidad cercana a los 75 mil espectadores. Habitualmente es utilizado por los Carolina Panthers de la NFL y por el Charlotte FC de la MLS, disciplinas en las que el césped sintético es mucho más frecuente.

Una sede que ya genera debate

La observación realizada por Senegal abrió una discusión que seguramente continuará a medida que más selecciones comiencen a utilizar el escenario. Mientras tanto, los organizadores mantienen la confianza en las condiciones del estadio, que fue incluido entre las sedes oficiales por cumplir con todos los estándares exigidos para albergar competencias internacionales. Sin embargo, el comportamiento de la pelota sobre esta superficie ya se convirtió en uno de los temas curiosos de la previa del Mundial.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con triunfo de Egipto y derrota de Catar, comenzaron los amistosos mundialistas: mirá los goles

Con triunfo de Egipto y derrota de Catar, comenzaron los amistosos mundialistas: mirá los goles

Nóminas oficiales: todos los planteles confirmados de los países que jugarán el Mundial 2026

Nóminas oficiales: todos los planteles confirmados de los países que jugarán el Mundial 2026

Tim Payne, el futbolista neozelandés que se convirtió en celebridad a pocas semanas del Mundial 2026

Tim Payne, el futbolista neozelandés que se convirtió en celebridad a pocas semanas del Mundial 2026

¡Salió la lista!: El Flaco López se enteró en vivo de su citación al Mundial

"¡Salió la lista!": El Flaco López se enteró en vivo de su citación al Mundial

Mundial 2026: Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección

Mundial 2026: Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección

Lo más popular
Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión
1

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán
2

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina
3

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
4

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

El asesinato de Agostina Vega: el único detenido amenazó con suicidarse
5

El asesinato de Agostina Vega: el único detenido amenazó con suicidarse

Ranking notas premium
El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?
1

El fin de la ilusión monetaria: ¿por qué el sueldo sigue sin alcanzar si la inflación parece bajar?

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina
2

Denuncian penalmente la asunción de la decana de Medicina

Un problema sin solución
3

Un problema sin solución

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”
4

Alberto Rojo: “El ateísmo es una actitud anticientífica”

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán
5

Del “apretado” al sánguche de autor: la nueva escena entre panes que gana espacio en Tucumán

Más Noticias
Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Mete goles los fines de semana y vende figuritas de sol a sombra para criar a su hijo

Mete goles los fines de semana y vende figuritas de sol a sombra para criar a su hijo

Claudio Úbeda dejó de ser DT de Boca

Claudio Úbeda dejó de ser DT de Boca

Lionel Messi se sumó a la concentración argentina en Kansas City en medio de la preocupación por su físico

Lionel Messi se sumó a la concentración argentina en Kansas City en medio de la preocupación por su físico

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Tragedia en la ruta 38: un hombre, una mujer y un niño murieron en un choque entre una camioneta y un camión

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Millonaria inversión para un nuevo edificio anexo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Los Ángeles Azules hicieron bailar a la Argentina

Comentarios