La selección de Senegal detectó un extraño comportamiento de la pelota en una sede del Mundial 2026

Una sede que ya genera debate

La observación realizada por Senegal abrió una discusión que seguramente continuará a medida que más selecciones comiencen a utilizar el escenario. Mientras tanto, los organizadores mantienen la confianza en las condiciones del estadio, que fue incluido entre las sedes oficiales por cumplir con todos los estándares exigidos para albergar competencias internacionales. Sin embargo, el comportamiento de la pelota sobre esta superficie ya se convirtió en uno de los temas curiosos de la previa del Mundial.