Tim Payne, el futbolista neozelandés que se convirtió en celebridad a pocas semanas del Mundial 2026

Resumen para apurados
- El defensor neozelandés Tim Payne se convirtió en celebridad digital antes del Mundial 2026 gracias a una campaña viral en redes sociales iniciada por un influencer argentino.
- El creador Valen Scarsini buscó al jugador mundialista con menos seguidores en Instagram. Payne, que tenía cuatro mil, superó los cuatro millones en horas tras viralizarse.
- El fenómeno atrajo a patrocinadores, la FIFA y los All Blacks, demostrando el poder de las redes para transformar a un deportista anónimo en un valioso activo comercial.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, ninguna historia logró generar tanto impacto en las redes sociales como la de Tim Payne. El defensor de Nueva Zelanda pasó de ser prácticamente un desconocido para el público internacional a convertirse en una celebridad digital con más de cuatro millones de seguidores en Instagram.
El fenómeno comenzó a partir de una iniciativa del creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien se propuso encontrar al futbolista con menos repercusión en redes sociales entre todos los convocados para la Copa del Mundo. Tras una búsqueda que rápidamente se volvió viral, el elegido fue Payne, que en aquel momento apenas superaba los cuatro mil seguidores.
La respuesta de los usuarios fue inmediata. Miles de personas comenzaron a seguir al jugador neozelandés y en cuestión de horas su cuenta explotó. Lo que inicialmente parecía una simple broma de internet terminó convirtiéndose en un fenómeno global que llamó la atención de medios, fanáticos y hasta de organismos vinculados al fútbol internacional.
El crecimiento fue tan impactante que la propia FIFA decidió dedicarle una publicación especial en sus redes sociales. A su vez, los All Blacks, el histórico seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, también se sumaron a la tendencia con mensajes de apoyo. Mientras tanto, distintas marcas comenzaron a interesarse en la imagen del futbolista, que pasó de tener un perfil casi anónimo a convertirse en un atractivo comercial de enorme alcance.
Una fama que trasciende el fútbol
La repercusión llegó a niveles inesperados. El músico Ca7riel le dedicó una canción, los coleccionistas comenzaron a buscar con desesperación su figurita del Mundial y cada movimiento del jugador se transformó en tema de conversación en las redes. Incluso Inter Miami anunció que Payne estará presente en el amistoso que Nueva Zelanda disputará frente a Haití antes del inicio de la Copa del Mundo. Mientras espera su debut mundialista, el lateral vive una realidad impensada hace apenas unos días: pasó del anonimato absoluto a ser uno de los nombres más comentados del planeta fútbol.