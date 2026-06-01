Tim Payne, el futbolista neozelandés que se convirtió en celebridad a pocas semanas del Mundial 2026

Una fama que trasciende el fútbol

La repercusión llegó a niveles inesperados. El músico Ca7riel le dedicó una canción, los coleccionistas comenzaron a buscar con desesperación su figurita del Mundial y cada movimiento del jugador se transformó en tema de conversación en las redes. Incluso Inter Miami anunció que Payne estará presente en el amistoso que Nueva Zelanda disputará frente a Haití antes del inicio de la Copa del Mundo. Mientras espera su debut mundialista, el lateral vive una realidad impensada hace apenas unos días: pasó del anonimato absoluto a ser uno de los nombres más comentados del planeta fútbol.