Denuncian a los jueces subrogantes de la Cámara Federal de Apelaciones en el marco de la causa por posible tráfico de influencias

Farías, Basbús y Lilljedahl fueron denunciados por Ontiveros.
Resumen para apurados
- El abogado Ontiveros denunció a los jueces subrogantes Farías, Basbús y Lilljedahl por presunto tráfico de influencias y violación de derechos en la Cámara Federal de Tucumán.
- La presentación judicial cuestiona especialmente la designación del juez Díaz Vélez al frente de la causa, alegando que se vulneraron garantías procesales del denunciante.
- El caso pone bajo la lupa la transparencia en las subrogancias judiciales. Se espera que el Consejo de la Magistratura analice el impacto de estas designaciones en la ética legal.
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