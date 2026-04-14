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Denuncian a los jueces subrogantes de la Cámara Federal de Apelaciones en el marco de la causa por posible tráfico de influencias

El abogado Ontiveros afirmó que se vulneraron sus derechos y puso especial énfasis en la designación del juez Díaz Vélez al frente de la causa.

Farías, Basbús y Lilljedahl fueron denunciados por Ontiveros. Farías, Basbús y Lilljedahl fueron denunciados por Ontiveros.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El abogado Ontiveros denunció a los jueces subrogantes Farías, Basbús y Lilljedahl por presunto tráfico de influencias y violación de derechos en la Cámara Federal de Tucumán.
  • La presentación judicial cuestiona especialmente la designación del juez Díaz Vélez al frente de la causa, alegando que se vulneraron garantías procesales del denunciante.
  • El caso pone bajo la lupa la transparencia en las subrogancias judiciales. Se espera que el Consejo de la Magistratura analice el impacto de estas designaciones en la ética legal.
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