SociedadClima y ecología

Alerta por niebla intensa y lluvias persistentes: cuáles son las provincias afectadas este domingo

La jornada estará marcada por lluvias en el sur del país y visibilidad reducida en gran parte del centro y norte argentino. El detalle de las alertas y advertencias emitidas por el SMN.

Domingo complicado: el SMN alertó por lluvias y niebla en gran parte del país
Domingo complicado: el SMN alertó por lluvias y niebla en gran parte del país Diario El Argentino
Por LA GACETA Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional emitió este domingo alertas por lluvias y nieblas en 12 provincias de Argentina para prevenir complicaciones y accidentes viales.
  • La advertencia de niebla afecta al centro y norte del país reduciendo la visibilidad, mientras que el noreste de Chubut espera lluvias persistentes de hasta 15 milímetros.
  • Las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir y evitar actividades al aire libre ante posibles interrupciones en el transporte y la vida cotidiana.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y una advertencia por niebla para este domingo 31 de mayo. Según informó el organismo, un total de 12 provincias se encuentran bajo vigilancia debido a fenómenos que podrían generar complicaciones en las actividades cotidianas y afectar la circulación.

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De acuerdo con el sistema de alertas meteorológicas, el nivel amarillo indica la posibilidad de eventos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporales en la vida diaria, por lo que se recomienda extremar las precauciones.

Alerta amarilla por lluvias en Chubut

La única provincia alcanzada por la alerta amarilla por lluvias es Chubut, específicamente en el sector noreste de su territorio.

El SMN anticipó precipitaciones persistentes durante la jornada, con acumulados estimados entre 10 y 15 milímetros. No obstante, aclaró que en algunos sectores los registros podrían superar esos valores de manera puntual.

Ante este escenario, el organismo recomendó evitar actividades al aire libre y tomar medidas preventivas para minimizar riesgos en viviendas y zonas urbanas.

Entre las principales recomendaciones figuran no sacar la basura para evitar obstrucciones en los desagües, limpiar canaletas y sumideros, mantenerse alejado de áreas propensas a inundaciones y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el hogar.

Niebla en Buenos Aires y otras 10 provincias

Además de las lluvias en la Patagonia, el SMN emitió una advertencia por niebla para amplias regiones del centro y norte del país.

Las áreas afectadas incluyen la Ciudad de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos Aires, el norte de Río Negro, La Pampa, el sur y este de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

Según explicó el organismo, la presencia de bancos de niebla y neblinas podría reducir significativamente la visibilidad, generando dificultades para la circulación vehicular y el normal desarrollo de las actividades sociales y laborales.

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