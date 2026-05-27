Cómo estará el tiempo este jueves 28 de mayo en Tucumán

Tucumán tendrá este jueves 28 de mayo una jornada con temperaturas frescas por la mañana y cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, según el pronóstico oficial.
De acuerdo al informe meteorológico, la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C. Además, no se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0%.
Durante la madrugada el termómetro rondará los 14°C, mientras que por la mañana descenderá hasta los 10°C. Ya en horas de la tarde se espera el momento más cálido del día, con una temperatura cercana a los 21°C. Por la noche, el clima volverá a ubicarse en torno a los 17°C.
En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 7 y 12 km/h durante gran parte del jueves, aunque por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 22 km/h provenientes del sector sur.
El reporte también indica una humedad del 49% y una visibilidad de 9 kilómetros, con condiciones generales de cielo parcialmente nublado y presencia de humo.