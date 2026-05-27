SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo este jueves 28 de mayo en Tucumán

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El frío no da tregua en Tucumán
El frío no da tregua en Tucumán ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Tucumán tendrá este jueves 28 de mayo una jornada con temperaturas frescas por la mañana y cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, según el pronóstico oficial.

De acuerdo al informe meteorológico, la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C. Además, no se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0%.

Durante la madrugada el termómetro rondará los 14°C, mientras que por la mañana descenderá hasta los 10°C. Ya en horas de la tarde se espera el momento más cálido del día, con una temperatura cercana a los 21°C. Por la noche, el clima volverá a ubicarse en torno a los 17°C.

En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 7 y 12 km/h durante gran parte del jueves, aunque por la noche podrían registrarse ráfagas de hasta 22 km/h provenientes del sector sur.

El reporte también indica una humedad del 49% y una visibilidad de 9 kilómetros, con condiciones generales de cielo parcialmente nublado y presencia de humo.

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