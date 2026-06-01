¿Es sostenible la actual cotización del dólar?

Pero para responderlas es importante analizar que está pasando afuera. El dólar a nivel internacional se encuentra más debilitado, sobre todo desde la asunción de Donald Trump, y esto repercutió en la apreciación de todas las monedas emergentes. Por ejemplo, el tipo de cambio en Brasil había alcanzado 6,3 reales en enero 2025 y ahora se encuentra en torno a 5 por dólar. Algo similar ocurrió en Chile, Colombia y otros. También en Argentina. Por otra parte, los flujos de inversión a América Latina siguen firmes y esto lleva a que, a diferencia de lo que se podría haber esperado en medio de tensiones geopolíticas, continúe la confianza en mercados emergentes o por lo menos no haya habido salidas bruscas, detalla el consultor. Esto se refleja en niveles de riesgo país más bajos en la región, en general. Argentina acompaña esa dinámica con riesgo país que también comprime. Por último, muchos productos primarios -trigo, maíz, soja, oro, petróleo, plata- aumentaron sus precios internacionales, ayudando a las economías exportadoras. Argentina exporta todos estos bienes.