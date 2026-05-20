El mentor de Milei advirtió un atraso cambiario del 30% y proyectó el dólar a $1.715 para diciembre

Orlando Ferreres, uno de los consultores más influyentes de la City y figura clave en los inicios de Javier Milei, encendió las alarmas sobre la política cambiaria actual. Según el titular de "OJF & Asociados", el dólar oficial -hoy en torno a los $1.400- padece un desfase del 30% y debería escalar hasta los $1.715 para el cierre de 2026, acompañando una inflación anual que estima en 30%.
Ferreres fue más allá al calcular la "paridad teórica de equilibrio", situándola en $2.300. "Si hacemos el cálculo hacia atrás, el atraso es evidente. El Gobierno tendrá que corregirlo de aquí a fin de año", advirtió.
Al respaldar su tesis, el economista citó el Índice Big Mac como prueba de que los costos locales medidos en dólares están fuera de rango internacional.
El mercado valida la tendencia
El pronóstico de Ferreres coincidió con el consenso de las consultoras privadas. Según el relevamiento de FocusEconomics, el mercado espera un dólar oficial de $1.699 para diciembre de 2026.
Por su parte, el último REM del Banco Central, aunque mostró una ligera corrección a la baja en el corto plazo, sitúa la mediana para fin de año en $1.676, consolidando la expectativa de una devaluación administrada.