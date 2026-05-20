El mentor de Milei advirtió un atraso cambiario del 30% y proyectó el dólar a $1.715 para diciembre

Orlando Ferreres, uno de los consultores más influyentes de la City y figura clave en los inicios de Javier Milei, encendió las alarmas sobre la política cambiaria actual. Según el titular de "OJF & Asociados", el dólar oficial -hoy en torno a los $1.400- padece un desfase del 30% y debería escalar hasta los $1.715 para el cierre de 2026, acompañando una inflación anual que estima en 30%.