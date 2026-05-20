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El dólar se mantiene debajo de $1.400 y se aleja del techo de la banda cambiaria

El mayorista cerró a $1.397 y acumula una baja de 4% en lo que va de 2026. En el mercado destacan el aporte de divisas del agro y el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal.

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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El dólar mayorista cerró este miércoles a $1.397 en Argentina, manteniéndose bajo los $1.400 por la expectativa de divisas del agro y la Ley de Inocencia Fiscal.
  • Con un volumen menor, el dólar acumula una baja del 4% en 2026. Así se aleja del límite de flotación de $1.740,36 establecido por el BCRA, mientras el blue cotiza a $1.430.
  • La estabilidad cambiaria refuerza la previsibilidad macroeconómica del Gobierno, clave para consolidar el esquema de bandas y mantener controlada la brecha cambiaria a futuro.
Resumen generado con IA

El dólar volvió a mostrar estabilidad este miércoles y se mantuvo por debajo de los $1.400, en un escenario marcado por la expectativa de un mayor ingreso de divisas del sector agroexportador y por las señales del Gobierno respecto del régimen cambiario y la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

Con un volumen operado en el segmento de contado de U$S 481,5 millones, unos U$S 90 millones menos que el martes, el dólar mayorista cerró con una baja de un peso y terminó ofrecido a $1.397 para la venta.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió $2,50, lejos de la baja de $6 registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, explicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

En lo que va de mayo, el dólar mayorista acumula un incremento de apenas $6, equivalente al 0,4%, mientras que en 2026 registra una caída de $58, cercana al 4%.

El Banco Central fijó la banda superior del esquema cambiario en $1.740,36, por lo que el dólar oficial quedó a $343,36 o 24,6% de ese límite de flotación.

Por su parte, el dólar al público se mantuvo en $1.420 para la venta en el Banco Nación por cuarto día consecutivo. El dólar blue retrocedió $5 y cerró a $1.430 para la venta, mientras que las agencias informales pagaron $1.410 para la compra, unos $40 por encima de los $1.370 que ofrecieron los bancos a clientes minoristas.

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