El dólar se mantiene debajo de $1.400 y se aleja del techo de la banda cambiaria

Por su parte, el dólar al público se mantuvo en $1.420 para la venta en el Banco Nación por cuarto día consecutivo. El dólar blue retrocedió $5 y cerró a $1.430 para la venta, mientras que las agencias informales pagaron $1.410 para la compra, unos $40 por encima de los $1.370 que ofrecieron los bancos a clientes minoristas.