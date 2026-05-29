Miedo y negación en la República Democrática del Congo, el corazón del brote de ébola

La agencia de salud de Naciones Unidas advirtió que el brote de ébola en la República Democrática del Congo es “extremadamente grave” y preocupa por la rápida propagación de una cepa para la que no existen vacunas ni tratamientos específicos. La alerta ya alcanzó a varios países de África y también activó protocolos sanitarios en Europa. El foco se centra en la región de Ituri, en el noreste, donde décadas de abandono y de conflicto han alimentado la desconfianza hacia el Estado congoleño. Con la epidemia actual, la reacción de la población se mueve entre las críticas a la respuesta del gobierno y la negación de la enfermedad.