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Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?
La Banda Sinfónica en el San Martín.
La Banda Sinfónica en el San Martín.
Hace 2 Hs

“Raíces Latinas”               

La Banda Sinfónica en el San Martín

La Banda Sinfónica de la Provincia presentará hoy el concierto “Raíces Latinas”, una propuesta que recorrerá distintos paisajes sonoros de América Latina a través de obras emblemáticas y estrenos para el repertorio contemporáneo de banda sinfónica.

La función será a las 20, en el teatro San Martín, avenida Sarmiento 601, bajo la dirección del maestro Héctor Lizana Erazo. La entrada general tendrá un valor de $10.000, con promoción 2x1, y se consigue en culturadetucuman.entradanet.com.

La velada contará con la participación del clarinetista brasileño Cristiano Alves, quien interpretará en estreno absoluto el Concierto N.º 3 para Clarinete y Orquesta de Sopros, del compositor Liduino Pitombeira.

También actuará el saxofonista tucumano Kevin Georgieff, con Pequeña Czarda, de Pedro Iturralde.

El repertorio se completará con obras de André Waignein, José Ursicino da Silva, Wagner Tiso y Arturo Márquez, entre tradición, ritmo y música latinoamericana contemporánea.

Domingo con música 

Pop, bossa y jazz en vivo

El cierre del fin de semana tendrá música en vivo y un plan al aire libre en Yerba Buena. Hoy, a las 18.30, el patio central de Yerba Buena Shopping recibirá al músico Migue Canllo, quien ofrecerá un repertorio con piezas de pop, clásicos, bossa y jazz.

La propuesta invita a disfrutar de una tarde distinta, con algo rico y buena energía para despedir el domingo. El encuentro se desarrollará en el patio central del paseo comercial y forma parte de las actividades pensadas para quienes buscan una salida relajada antes del inicio de una nueva semana.

Con un repertorio variado, Canllo combinará canciones conocidas con sonidos ligados al jazz y a la bossa, en un formato ideal para compartir entre amigos o en familia.

“Hecho a Mano”  

Poemas y canciones de la escritora y cantautora María Elena Walsh

La obra de María Elena Walsh será protagonista esta noche en la biblioteca Nicolás Avellaneda. Leopoldo Deza y Pablo Parolo presentarán “Hecho a Mano”, una propuesta que reúne poemas y canciones de la autora en un encuentro atravesado por la música y la palabra.

La función será hoy, a las 20, en la biblioteca ubicada en San Martín 1.850.

El espectáculo propone un recorrido por el universo creativo de Walsh, una figura central de la cultura argentina, cuyas canciones y textos marcaron a distintas generaciones.

Deza y Parolo llevarán al escenario una selección de piezas que dialogan con la sensibilidad, el humor y la profundidad de la autora. La propuesta se suma a la agenda cultural local con una invitación a reencontrarse con una obra que conserva vigencia y emoción.

Euphoria experience 

Cine, música y cultura en Caprice

El mes tendrá un cierre con cine, música en vivo, brindis y cultura en Caprice, guarida cultural. Hoy, a las 21, el espacio ubicado en Chacabuco 437 recibirá una nueva edición del ciclo de cine “Drama Club”, que presentará “Euphoria Experience”.

Durante la noche se proyectará la tercera temporada de la serie “Euphoria”, en una propuesta pensada para compartir entre amigues y disfrutar de una experiencia audiovisual distinta.

Después de la proyección habrá música en vivo con Donna y Alex, quienes completarán la jornada con sus shows. La entrada tendrá un valor de $3.000. El encuentro combina pantalla, música y clima de celebración para despedir el mes con una salida cultural en el centro tucumano.

Birra Fest. Birra Fest.

Ferias y festivales  

Cerveza, música y emprendedores al aire libre

La séptima edición de “Birra Fest” tendrá hoy su última jornada en el parque Avellaneda, avenida Mate de Luna al 1.600. La propuesta reunirá cerveza artesanal, food trucks y espectáculos en vivo, con entrada libre y gratuita.

La grilla musical comenzará a las 17.10 con Utópico Amanecer. Luego actuarán Thiago Santucho, a las 18.10; Mientras el lobo, a las 19.10; Ritual Persa, a las 20.10; Va con vos, a las 21.10; La Tecla, a las 22.10; y Las 4 cuerdas, a las 23.10.

La agenda de ferias se completará con la Feria Quinto Centenario, que funcionará de 17 a 23 en avenida Soldati al 300, en el parque 9 de Julio, con artesanos y emprendedores.

También estará la Feria Manantial Sur, ubicada en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón, de 14 a 21.

Turismo y paseos  

Recorridos para disfrutar San Miguel de Tucumán

La ciudad ofrece distintas alternativas para quienes buscan recorrer sus espacios históricos y culturales. El Bus Turístico tendrá salidas guiadas desde Laprida 50, frente a plaza Independencia, a las 11 y a las 16, con una propuesta pensada para conocer algunos puntos emblemáticos de San Miguel de Tucumán.

Además, a las 13 se realizará la Romería del Rocío, una actividad cultural en el Museo de la Industria Azucarera, ubicado en el parque 9 de Julio.

La agenda también incluye los circuitos clásicos para visitantes y tucumanos. Entre las opciones se destaca la visita a la Casa Histórica, uno de los sitios más representativos de la provincia, o un paseo hacia el Cristo Bendicente, en San Javier, para disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.

Las actividades al aire libre están sujetas a modificaciones en caso de lluvias.

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