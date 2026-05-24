"Domingo Patrio en la Ciudad": música y danza en la plaza Independencia

Desde las 16, turistas y vecinos podrán recorrer las ferias de Artesanos y Gourmet que se ubicarán en la zona, para conocer las producciones locales. Y a partir de las 18, comenzarán los espectáculos artísticos, en todos los casos con acceso libre y gratuito. La cartelera será abierta por la Banda Municipal de Música y los ballets folclóricos San Miguel y Sol Naciente con música y bailes tradicionales y luego se presentará el espectáculo “Oíd Mortales (la Patria en canciones)”, conformado por un recorrido musical de distintos momentos autorales que reunirá a voces femeninas tucumanas: Adriana Tula, Viviana Taberna, Sofía Ascárate y Belén Herrera, bajo la dirección y arreglos musicales de Francisco Santamarina. A la medianoche, para el cierre se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino para recibir oficialmente el Día de la Patria. Al ser al aire libre, se suspende en caso de lluvia.