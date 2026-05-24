"Domingo Patrio en la Ciudad": música y danza en la plaza Independencia

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó para hoy una gran vigilia en la plaza Independencia alrededor de la consigna “Domingo Patrio en la Ciudad”, para esperar el aniversario del primer Gobierno Patrio con música, danza y tradición.
Desde las 16, turistas y vecinos podrán recorrer las ferias de Artesanos y Gourmet que se ubicarán en la zona, para conocer las producciones locales. Y a partir de las 18, comenzarán los espectáculos artísticos, en todos los casos con acceso libre y gratuito. La cartelera será abierta por la Banda Municipal de Música y los ballets folclóricos San Miguel y Sol Naciente con música y bailes tradicionales y luego se presentará el espectáculo “Oíd Mortales (la Patria en canciones)”, conformado por un recorrido musical de distintos momentos autorales que reunirá a voces femeninas tucumanas: Adriana Tula, Viviana Taberna, Sofía Ascárate y Belén Herrera, bajo la dirección y arreglos musicales de Francisco Santamarina. A la medianoche, para el cierre se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino para recibir oficialmente el Día de la Patria. Al ser al aire libre, se suspende en caso de lluvia.
Doble programa
En tanto, en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), la Provincia organizó su propia vigilia a través del Ente Cultural. Desde las 20.30 y con entrada gratuita -se debe retirar anticipadamente-, se presentarán dos programas escénicos. La apertura será con “El día que me quieras”, a cargo del Ballet Estable de la Provincia, dirigido por Ángel Gómez, en una puesta coreográfica perteneciente a la obra “Destino Buenos Aires” inspirada en la música ciudadana argentina y basada en el tango de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.
Luego se ofrecerá “La revolución de los jóvenes”, una propuesta musical e histórica protagonizada por jóvenes artistas tucumanos, que proponen una mirada artística sobre la Revolución de Mayo de 1810 y el proceso emancipador argentino. En la dirección vocal estará Nancy Pedro y en la musical, Carlos Ariel Alberto, todo bajo la coordinación de Oscar Zamora.
A la medianoche, el tenor Bruno Gallardo, integrante del Coro Estable de la Provincia, interpretará el Himno Nacional Argentino acompañado en piano por Oscar Buriek, junto con los artistas participantes y el público.