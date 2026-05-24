Tocando al Frente amplía su oferta musical en Las Cañas

Por ese motivo, los invitados del NOA para esta ocasión son los catamarqueños de Carafea, con una sostenida proyección a nivel nacional, y Los de Jujuy y Tunay (de Jujuy), con su propuesta de inspiración andina. Por Tucumán, junto a los anfitriones, participarán Sangre Mansera y Los Pucareños, con la presencia de Rtoño, Copleritas, Cardones y Cruz Austral, junto con la academia de danzas San Francisco Solano. Esta vez, el título tiene el agregado Festejando la Patria, en la víspera por el feriado del 25 de Mayo.