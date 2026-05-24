Tocando al Frente amplía su oferta musical en Las Cañas

Cada peña Tocando al Frente es una fiesta completa, donde la gastronomía, la música y el encuentro conforman un triángulo que asegura un buen momento.
Su sexta edición -en cuatro años- tendrá lugar hoy a partir de las 17, nuevamente en el predio de Las Cañas de Yerba Buena (avenida Perón y Las Rosas), organizado como siempre por Los Puesteros, con el desafío de que cada oportunidad sea distinta y mejor que la anterior, con una renovación de bandas.
Por ese motivo, los invitados del NOA para esta ocasión son los catamarqueños de Carafea, con una sostenida proyección a nivel nacional, y Los de Jujuy y Tunay (de Jujuy), con su propuesta de inspiración andina. Por Tucumán, junto a los anfitriones, participarán Sangre Mansera y Los Pucareños, con la presencia de Rtoño, Copleritas, Cardones y Cruz Austral, junto con la academia de danzas San Francisco Solano. Esta vez, el título tiene el agregado Festejando la Patria, en la víspera por el feriado del 25 de Mayo.
“Para nosotros es una alegría inmensa poder seguir en el camino y que la gente nos siga. Estamos con las entradas a full de este festival que crece, gracias a Dios”, afirmó Diego Trejo, uno de los responsables, en una entrevista en Conexión Play de LA GACETA Play.
Su compañero en la banda, Julio Cossio (también la integran, hasta hoy, Agustín Viejobueno y Camilo Soaje, pero próximo a reconvertirse en trío), agregó: “esa propuesta la presentamos como una experiencia completa en un lugar ideal para eventos y con una organización extraordinaria, con un amplio estacionamiento para un ingreso muy cómodo”.
“Va a haber comidas regionales, barras de bebidas dispuestas en distintos lugares y fundamentalmente una carpa calefaccionada para que la gente no sufra el frío. Es un evento para grupos enormes de amigos y para toda la familia, para que los padres vayan con sus hijos. Es una opción muy linda para juntarse. La verdad es que es muy emocionante siempre para nosotros”, remarcó Cossio.
El entorno es propicio para pasar bastante tiempo disfrutando de la oferta artística y cultural, con lugar para que nazca el baile tradicional espontáneo de quienes quieran sumarse a una zamba con pañuelo al viento.
Despedida
El evento tendrá un significado especial: Soaje dejará la formación por una decisión personal, por lo cual la de hoy será su última presentación como parte de Los Puesteros, luego de tres décadas, por lo que la emoción estará presente de modo significativo. La distancia fue determinante, ya que vive en Jujuy desde hace siete años y con cada vez más compromisos que le dificultaban seguir con la banda.
La decisión será no reemplazarlo -por lo menos, en una inmediata etapa- y mantener el grupo en formato trío, pero con la misma impronta alegre y festiva que siempre tuvo.
La propuesta surgió tras la pandemia, precisamente como forma de celebrar una nueva etapa en la realización de peñas de la mano de un grupo que el año pasado cumplió el cuarto de siglo del lanzamiento de su primer disco. En esta temporada celebran 33 años de comenzar, con una firme continuidad sobre los escenarios y con diferentes experiencias acumuladas. Entre ellas aparecen haber tenido su propio lugar fijo, que sirvió de punto de reunión para artistas y público. Desde entonces, tienen seguidores fieles que acompañan todo lo que hacen.
Para demostrar que Los Puesteros es un presente continuo, el grupo planea lanzar el próximo mes nuevo material discográfico, integrado por cinco canciones nuevas que serán subidas a todas las plataformas digitales. Al mismo tiempo, está en la etapa final la planificación de una gira por Córdoba y Buenos Aires para el segundo semestre, independientemente de las actuaciones que se van concretando en la provincia.
“Tenenos muchos proyectos para este año y guitarras bajo el brazo en este momento”, concluyeron los músicos.